Close

¿Cómo evitar tener complicaciones de salud cuando se sufre de diabetes? Por Andrés Rubiano Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Según la Federación Internacional de la Diabetes, más de 463 millones de adultos en el mundo entero sufren de diabetes y para la Organización Mundial de Salud la lucha contra esta enfermedad se ha transformado en una de las grandes crisis que está enfrentando la humanidad en la actualidad. Dale una mirada a estas recomendaciones de los expertos para mantener en control tu vida y tu salud si sufres de diabetes. Empezar galería Batalla diaria Image zoom Credit: Getty Images La diabetes es una enfermedad que afecta tu estilo de vida en todo sentido y requiere de un gran compromiso de parte de las personas que lo padecen para mantener el padecimiento bajo control. Una buena alimentación y una rutina diaria de actividad física son dos de las recomendaciones más importantes en la lucha contra la diabetes. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Bajo control Image zoom Credit: Getty Images Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes sigue siendo una de las enfermedades que más cobra vidas y esto se debe a que los niveles de azúcar altos en la sangre incrementan el riesgo de desarrollar otros padecimientos en órganos vitales como el corazón y los riñones. Si tienes diabetes, dale una mirada a estas útiles e informativas recomendaciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos que te pueden ayudar a mantener tu vida y tu salud bajo control. 2 de 10 Applications Ver Todo Compromiso Image zoom Credit: Getty Images Tal vez la pieza más importante para llevar una vida saludable si se tiene diabetes es tu compromiso. Educarte, alimentarte adecuadamente, hacer ejercicio, estar en un peso ideal, asistir a chequeos médicos son parte de esas nuevas rutinas que debes implementar en tu cotidianidad para controlar la enfermedad. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Deja el cigarrillo Image zoom Credit: Getty Images El cigarrillo no es sinónimo de una vida saludable y mucho más aún si sufres de diabetes. Evitar el consumo de tabaco te ayudará a reducir el riesgo de complicaciones como infecciones, úlceras, padecimientos cardiacos, deterioro de tu visión y afecciones de riñones, entre otras más. 4 de 10 Applications Ver Todo Mantén bajo control tu presión y colesterol Image zoom Credit: Getty Images La combinación de diabetes con otros factores como la presión alta o un nivel elevado de colesterol en el cuerpo pueden ser muy negativos para la salud. Una dieta saludable baja en grasas y una rutina de ejercicio serán tus mejores aliados para contrarrestar estas afecciones. 5 de 10 Applications Ver Todo Chequea la salud de tus ojos Image zoom Credit: Getty Images Si tienes diabetes es muy importante que por lo menos una vez al año asistas a una revisión ocular, ya que esta enfermedad es uno de los factores que más causa la pérdida de la vista entre los adultos. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuida tus dientes Image zoom Credit: Getty Images Una rutina de cuidado y limpieza de tus dientes es mucho más importante aún cuando tienes diabetes, ya que la enfermedad aumenta el riesgo de que desarrolles infecciones en las encías. Dale una visita a tu dentista cada seis meses para asegurarte de que todo esté bien. 7 de 10 Applications Ver Todo Pon atención a tus pies Image zoom Credit: Getty Images Tener un nivel elevado de azúcar en la sangre puede provocar daños en los nervios de tus pies y si no se controla a tiempo, esto puede llevar a que pierdas toda sensibilidad en esta parte de tu cuerpo. Lávalos diariamente con agua tibia, evita que se reseque su piel y mantenlos hidratados. Además, pon atención a cortaduras, ampollas, dolores, inflamación y coloración rojiza en tus pies, si notas que estas afecciones no mejoran en algunos días, consulta a tu médico. 8 de 10 Applications Ver Todo Aléjate del alcohol Image zoom Credit: Getty Images El consumo de alcohol tiene un impacto negativo en tus niveles de azúcar en la sangre, así que si consumes alcohol, hacerlo con moderación evitará complicaciones de tu diabetes. Según lo recomienda el Centro de Prevención y Control de Enfermedades no se debe consumir más de una bebida alcohólica al día. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cero estrés Image zoom Credit: Getty Images El estrés es uno de los enemigos más grandes que tiene tu salud. Dormir muy bien, mantener una actitud positiva y encontrar actividades que te permitan distraer tu mente pueden resultar eficaces para contrarrestar el estrés. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image ¿Cómo evitar tener complicaciones de salud cuando se sufre de diabetes?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.