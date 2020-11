Close

¿Cómo están relacionados el sobrepeso y la diabetes? Dale una mirada a estos tips que te permitirán tomar control de tu salud y tu peso. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La diabetes continúa siendo una de las enfermedades que más cobra vidas en el mundo entero y se estima que alrededor de 460 millones de personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad según la Federación Internacional de Diabetes. Aunque los expertos aún no han establecido las causas exactas por las cuales una persona desarrolla diabetes, si existen factores que aumentan el riesgo y la probabilidad de que se tenga la enfermedad. La edad, el género, la raza, la ascendencia étnica, una mala alimentación, el sedentarismo y el sobrepeso son algunos de los factores que pueden incidir en que una persona tenga diabetes, según lo indica la Asociación Americana de Diabetes. Para la Organización Mundial de la Salud (WHO), la diabetes es una de las grandes crisis que afronta la humanidad y el sobrepeso es uno de los factores que más influye en el creciente número de pacientes diagnosticados con la enfermedad. Image zoom Obesidad | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según un informe de la WHO, alrededor del 70% de la población adulta en el mundo sufre de obesidad o tiene sobrepeso, lo que incrementa el riesgo en las personas de sufrir de condiciones críticas de salud que incluyen enfermedades del corazón, deterioro de órganos vitales, condiciones respiratorias, desbalances en la presión arterial, diferentes tipos de cáncer y diabetes, entre otras. Los números no son menos alarmantes cuando se habla de la comunidad hispana de Estados Unidos, ya que no solo es la población con mayor riesgo de sufrir de diabetes, también es uno de los grupos más vulnerables cuando se habla de sobrepeso. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, más del 44% de los latinos sufren de obesidad. Tomar control sobre tu salud tan solo requiere de algunos ajustes en tus hábitos diarios. Estas son algunas de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes que te pueden ayudar a dar un giro de 180 grados para llevar una vida más saludable y reducir esas libritas de más. Image zoom Diabetes | Credit: Getty Images Reduce las calorías y las grasas: Llevar una dieta balanceada sin duda tendrá un impacto positivo en tu estilo de vida. Incluye vegetales y frutas frescas, cereales integrales, carnes y productos lácteos bajos en grasa dentro de tu dieta diaria. No se trata de cambiar tus hábitos alimenticios del cielo a la tierra, pero sí de encontrar ese balance que te ayude a encontrar tu peso ideal. Realiza actividad física: El ejercicio siempre será uno de los mejores aliados cuando se desea perder de peso. Una alimentación balanceada en combinación con una rutina de actividad física diaria te permitirán ver los cambios en tu salud. Mantén control sobre tu peso: Chequea tu peso con regularidad, por lo menos una vez a la semana. Esto te permitirá saber si vas por el camino indicado con los cambios que estés haciendo en tus hábitos alimenticios y de actividad física. Reduce tiempos de pantallas: La televisión y los dispositivos móviles han transformado la vida del mundo entero, pero también se han convertido en una de las causas del sedentarismo. Reduce el tiempo que usas para ver televisión y estar en tu teléfono celular e invierte ese tiempo en actividades que te permitan estar en movimiento. Busca asesoría: Un médico, un nutricionista o un entrenador personal pueden ser personas de gran ayuda si quieres tomar control de tu salud. Ellos te darán la asesoría necesaria para que puedas tener un plan de alimentación y ejercicio que te permitan lograr tus objetivos. Educate sobre la diabetes y la obesidad: Indaga sobre las causas y consecuencias de salud de estas enfermedades. Estar informado te permitirá tomar las mejores decisiones en pro de tu salud y la de tu familia. En sitios en línea como el del Centro de Prevención y Control de Enfermedades puedes encontrar información relevante en español sobre estos y otros padecimientos.

