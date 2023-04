¿Cómo podemos ayudar a un ser querido que enfrenta depresión o ansiedad? La psiquiatra Gilza Fort nos da sus recomendaciones para que podamos apoyar de la mejor forma a un allegado que enfrenta dificultades de salud mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pandemia de la COVID-19 ha sido, sin duda, uno de los retos más grandes en cuestión de salud que hemos enfrentado en la historia reciente. A pesar de la gran prueba que supuso para la humanidad, expertos coinciden en asegurar que uno de los aspectos positivos que dejó el coronavirus ha sido que muchos nos vimos en la obligación de atender un aspecto que parecía estar siempre en un segundo plano: la salud mental. Si bien la pandemia desató un aumento considerable en las estadísticas de ansiedad y depresión, la realidad es que el número de casos reportados ha ido en incremento durante la última década. Según un reciente informe compartido por la organización Salud Mental de América (MHA), se estima que una de cada cinco personas -alrededor de 50 millones- en Estados Unidos enfrenta problemas de salud mental. Con respecto a la comunidad latina, las estadísticas también demuestran que existe un porcentaje de riesgo aún mayor de enfrentar problemas de salud mental, con el agravante de que existen muchos tabúes y limitaciones culturales que nos impiden tomar los pasos necesarios para enfrentar estos padecimientos. Salud mental Credit: Getty Images "En estos momentos y especialmente ahora que estamos saliendo del tiempo de pandemia, sigue habiendo dificultad con la ansiedad y con la depresión dentro de nuestra comunidad", explicó en entrevista con People en Español la psiquiatra Gilza Fort, quien aseguró además que uno de cada tres latinos enfrenta algún tipo de problema de salud mental. Para la experta en terapia de familia y parejas, existen muchos factores adicionales y determinantes que añaden estrés a la vida de los latinos en Estados Unidos. Situaciones migratorias, dificultades económicas, estar lejos de la familia, enfrentarse a un idioma desconocido y falta de conexiones son algunos de los detonantes mencionados por la doctora. Preguntar y escuchar Pero, ¿cómo podemos ayudar a un familiar, un ser querido o un amigo que sabemos está enfrentando ansiedad, depresión o algún otro trastorno de salud mental? La recomendación inicial de Fort es que cuando notemos que un allegado esté decaído anímicamente iniciemos la conversación y demos el primer paso preguntando: ¿cómo te sientes?, ¿puedo ayudarte en algo? Luego de que abramos el espacio para esta conversación inicial, la doctora indica que es vital tomarnos el tiempo necesario para escuchar atentamente todo sobre aquellos sentimientos, pensamientos y situaciones con los que está batallando nuestro ser querido. Ayuda profesional Otro de los consejos vitales que compartió la doctora es incentivar a nuestros allegados a buscar ayuda de un profesional, ya que de esta forma podrán tener mejores herramientas para superar cualquier dificultad relacionada con su salud mental. Salud mental Credit: Getty Images "El tabú más grande viene siendo la idea de que tratar la salud mental quiere decir que uno está no solamente loco, [también que] no tiene solución. En realidad la ansiedad y la depresión son una parte normal de la vida … Uno va al médico porque le duele el brazo, le duele una pierna y el médico te dice: 'Reposa, sigue las instrucciones'. Y uno lo hace. Pero cuando a uno le duele el corazón o ha tenido algún tipo de tragedia, uno considera que no", expresó la experta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alimentación, movimiento y descanso Dos herramientas adicionales que mencionó la doctora Fort para tener una mejor salud mental son tener una buena alimentación y realizar ejercicio. Pero adicionalmente, la experta enfatizó en un tercer componente y al cual debemos brindarle mucha atención: el descanso. "Cuando uno está acostumbrado a estar trabajando, trabajando, trabajando; el momento de descansar hay veces que se confunde con que uno no está siendo productivo o que uno no está haciendo nada. Y en realidad, el descanso, tanto físico como mental, es sumamente importante para esa idea de recargar … Es muy importante [que se] tomen y creen el tiempo para eso", sugirió.

