Las vacunas en niños menores de 16 años, ¿pueden causar infertilidad? La doctora Aliza Lifchitz, especialista en medicina interna y directora de Vida y Salud, responde a las dudas y mitos que rodean a la vacunación en niños menores de 16. Por Mayra Mangal Han pasado solo un par de semanas desde que la la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), aprobaran el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech en niños de 12 a 15 años. Pero hay muchos padres de familia que hasta la fecha tiene muchas reservas y dudas a la hora de vacunar a sus hijos pues ahora circula la noticia de que las vacunas en los niños les ocasionarían fertilidad disminuida o incluso esterilidad. "Es un mito que está circulando por los medios sociales", explica la doctora Aliza Lifchitz, reconocida internista y directora de VidaySalud.com al hablar en exclusiva con People en Español. "La vacuna no tiene absolutamente nada que ver ni con las hormonas ni con el sistema de fertilidad". "Se han hecho muchísimos estudios en mujeres embarazadas. No les ha pasado nada a las mujeres embarazadas. No les ha pasado nada a los bebés. De hecho", prosigue la especialista en farmacología y residente en California, "hay mujeres que se embarazan cuando han recibido la vacuna que ni siquiera sabían ...y se embarazaron. O sea que no afecta la fertilidad". La vacuna de Pfizer es la única aprobada hasta el momento para su uso en menores de 16 en adelante. Las otras dos vacunas de la Covid-19 disponibles en Estados Unidos -Moderna y Johnson & Johnson/Jenssen- han sido autorizadas para su uso únicamente en personas de 18 en adelante. niño recibiendo vacuna de Pfizer Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

