La diabetes continúa siendo una amenaza latente que acecha la salud de los latinos en Estados Unidos y es considerada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como una de las cuatro enfermedades que más cobra vida entre los hispanos. Cuando una persona se enfrenta a la diabetes tipo 2, la lucha contra el padecimiento requiere de grandes cambios en su estilo de vida. Tener un peso adecuado y realizar actividad física son dos de las primeras recomendaciones que hacen los expertos, pero sin duda, una alimentación adecuada es la base primordial para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Según nos comparte el reconocido nutricionista Guillermo Rodríguez, una de las mejores elecciones que puede tener una persona con diabetes es cocinar en casa. Esto permite tener control sobre cada uno de los ingredientes con los que se prepara una comida. Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez | Credit: Cortesía de Guillermo Rodríguez "Un restaurante o cualquier sitio de comida no está pensando en ti, no está pensando en tu cuerpo, no está pensando en tus células. Todos los días se destruyen células y se forman nuevas con los materiales que pones en tu cuerpo", comparte el experto español en entrevista con People en Español. "Partiendo de esa base, elegir los alimentos que entran a tu cuerpo es la clave para salir de una enfermedad como la diabetes". "Cuando tienes una enfermedad no puedes pensar en darle placer a tu lengua, tienes que pensar en darle placer a tu cuerpo. La mayoría de la gente come pensando en la lengua, pensando en lo que le apetece en la boca, no lo que le apetece al 99% restante de su cuerpo. Por lo cual, tienen una boca feliz y un cuerpo triste y enfermo", enfatiza el nutricionista. Carne, huevo y pescado deben ser protagonistas Encontrar aquellos alimentos en los cuales puedes depositar tu confianza es un paso importante en el control de los niveles de azúcar. Por esta razón, nuestro invitado recomienda que la dieta de una persona que sufre diabetes tipo 2 debe enfocarse en el consumo de estos tres alimentos: carne, huevo y pescado. "Son alimentos ancestrales que tu cuerpo sabe perfectamente qué hacer con ellos y tienen todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Una persona podría vivir hasta los 100 años comiendo estas tres cosas, nunca les faltaría nada", explica el experto. Según nos añade Rodríguez, el consumo de estos tres alimentos tiene un beneficio muy importante para una persona que sufre diabetes tipo 2: "vas a tener el azúcar en la sangre controlado con alimentos que sacian, porque tienen grasa y proteína". Adiós al azúcar Azúcar Azúcar | Credit: Getty Images Cuando un latino se enfrenta a un diagnóstico positivo de diabetes tipo 2, una de las tareas más complicadas es entender cómo construir una dieta adecuada, ya que tradicionalmente el azúcar y los carbohidratos hacen parte de los alimentos que consumimos a diario. Con respecto al uso de azúcar en las comidas, la recomendación de Rodríguez directa: "elimínalo". El nutricionista asegura que una de las razones por las cuales se desarrolla diabetes tipo 2 es porque existe una "adicción" a los carbohidratos y por ello es tajante al decir que no hay otra forma de combatir la enfermedad que dejando de lado aquellos alimentos agresores. "Cero azúcar, eso es lo único que funciona … Con las harinas uno puede limitarlas y no digo eliminarlas porque la harina tiene un componente cultural fuerte (en la dieta de los latinos). No puedes recomendar moderación con algo que ya ha creado una adicción en una persona. Entonces elimina el azúcar de tu vida, que no entre en tu casa. ¿Quieres usar algún edulcorante? Eso ayuda al principio, pero no te olvides que necesitas decirle adiós no solo al azúcar, sino al sabor dulce, que es otra adicción". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Presta atención al tipo de aceite que usas La elección del tipo de aceite con el que preparas tus alimentos también puede ayudar considerablemente en el control de los niveles de azúcar. Para Rodríguez, una persona que sufra de diabetes tipo 2 debe usar siempre aceite de oliva o de coco. "La única fuente de aceite saludable en la naturaleza -cuando hablamos de grasas vegetales- son las que vienen de las frutas, ningún otro. El aceite de pulpa de fruta es bueno, el aceite de semilla no es bueno. La naturaleza quiere que la tierra se coma esas semillas, entonces para que los animales no se las coman ponen tóxicos en las semillas", explica.

