Chyno Miranda abre su corazón y comparte los avances que está experimentando su salud El cantante publicó un conmovedor escrito donde dio detalles sobre su lenta pero imparable recuperación. "Soy mucho más fuerte que esto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que el pasado mes de diciembre, Chyno Miranda hiciera público su problema de salud, una neuropatía periférica fruto de la COVID-19, su objetivo principal ha sido recuperarse. Y en ello está. Con la fuerza y el positivismo que le caracterizan, el cantante venezolano no ha dejado de dar pasos hacia adelante cada día y los resultados ya son un hecho. Consiguió dejar atrás la inmovilidad de sus piernas y por fin poder caminar. Aunque reconoce haber avanzado mucho, todavía le queda un largo camino por recorrer, pero él está dispuesto a darlo todo hasta llegar a la meta. "Quería compartir con ustedes que me siento feliz por los avances que estoy tendiendo. Cada día doy mi 100% para demostrarme que puedo y que soy mucho más fuerte que esto. Hoy más que nunca estoy aferrado a Dios y a mi familia porque son los que me dan la fuerza para seguir luchando", ha expresado emocionado en una publicación en sus redes sociales. Como asegura en este sentido escrito "todos los días es una batalla constante". A su lado siempre están los suyos, que no le han dejado caer ni un solo momento. Principalmente su esposa, Natasha Araos, su fiel compañera y, por supuesto, su hijo Lucca, su mayor fuente de alegría. Ahora que ya está mucho mejor y que siente lo importante que es darlo todo, Chyno ha querido mandar un mensaje de ánimo a todos los que como él pasen por un momento delicado. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Por eso quiero recordarles que no importa por lo que estés pasando en estos momentos, cree en ti, en tu fortaleza, motívate a seguir adelante, ten esperanza, refuerza tu voluntad y créeme que saldrás adelante. Cómo dice mi tatuaje: “siempre saldrá el sol”", concluyó. Muchísimas felicidades, querido Chyno, y que siga la recuperación para verte dándolo todo en los escenarios.

