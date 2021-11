Los síntomas de Ómicron la variante sudafricana de COVID-19: son casi indetectables Según expertos esta variante no siempre causa la pérdida del olfato ni los todos los malestares que comúnmente asociamos con la COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Organización Mundial de la Salud está sonando la alerta ante el rápido surgimiento de Ómicron, una nueva cepa de la covid-19 surgida en Sudáfrica y que está causando preocupación no solo porque ya ha traspasado las barreras de dicha nación, sino por sus síntomas, que en algunos casos con casi indetectables. La variante fue detectada inicialmente el pasado 18 noviembre cuando la doctora Angelique Coetzee —cabeza un consultorio privado en la ciudad de Pretoria— recibió a un paciente que reportaba varios días de cansancio. Contrario a los casos típicos de covid-19, el hombre de 30 años no presentaba ni pérdida del olfato ni fiebre. "Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo describió más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato", explicó la médica en declaraciones reproducidas por la BBC de Londres. El arribo de más pacientes con síntomas similares despertaron las sospechas de la médica quien finalmente dio alerta a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. "Los síntomas eran tan distintos y más ligeros en comparación con los que he tratado antes", afirmó la doctora Coetzee al diario londinense The Telegraph. Entre los pacientes que se presentaron frente ella se encontraba una familia de cuatro personas que reportaban fatiga intensa. Los cuatro dieron positivo a la COVID-19 y posteriormente se recuperaron. El miércoles pasado la cepa Ómicron fue identificada oficialmente y hacia el viernes la Organización Mundial de la Salud la declaraba ya como "una variante de preocupación" de covid-19. En su aparición en el programa televisivo Face The Nation (CBS), el doctor Anthony Fauci, director actual del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, del exclamó su preocupación y advirtió de una posible "quinta ola" de covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La quinta ola o la magnitud del incremento [de los contagios por la variante de SARS- CoV-2) ... realmente dependerán de lo que hagamos en las próximas semanas y un par de meses", aseguró el experto quien volvió a instar a la población a vacunarse y a conseguir el refuerzo de sus vacunas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

