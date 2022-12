Celine Dion revela que fue diagnosticada con rara enfermedad neurológica La cantante canadiense Celine Dion ha sido diagnosticada con una rara enfermedad neurológica y habla sobre esta crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celine Dion compartió un emotivo video en Instagram donde revela que fue diagnosticada con una rara enfermedad neurológica, reporta PEOPLE. La cantante canadiense de 54 años habló de esta crisis de salud y dijo que tendrá que cancelar o posponer varios conciertos. La estrella reveló que fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad incurable que produce rigidez musical y espasmos. En un video que compartió en sus redes sociales, la intérprete de "My heart will go on" se mostró llorosa y vulnerable al hablar con sus fanáticos de este reto que enfrenta. Celine lamenta que tendrá que cancelar varios conciertos. "He estado lidiando con problemas de salud por larga tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos retos y hablar de todo lo que he estado pasando", admite. "Me duele decirles que no estaré lista para retomar mi gira en Europa en febrero". La cantante recibió una lluvia de mensajes de apoyo de sus fanáticos, amigos y colegas como la cantante Laura Pausini. "Estarás mejor, estamos todos contigo ahora y siempre", le escribió la italiana. Celine dice en el video que la condición con la que fue diagnosticada afecta a "una persona en un millón". Esta enfermedad afecta el sistema nervioso central, en especial el cerebro y la espina dorsal. "Los pacientes pueden estar incapacitados, postrados en cama o en silla de rueda, sin poder trabajar y cuidarse ellos mismos", dice. Esta condición, que ataca el sistema inmunológico, puede traer también dolor y ansiedad crónica. Según ella, los espasmos que sufre le dificultan caminar y no le permiten usar sus cuerdas vocales para cantar como siempre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Celine Dion Credit: (Getty Images/Getty Images for Global Citizen) La intérprete tiene tres hijos —René Charles, de 21 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 11— de su matrimonio con René Angélil, quien falleció en el 2016 de cáncer. La cantante agradeció a su equipo de doctores por cuidarla y a sus hijos "por apoyarme y darme esperanza". Su gira que estaba programada para la primavera del 2023 fue pospuesta para el 2024 y sus conciertos en el verano del 2023 han sido cancelados. La artista está haciendo terapias con un experto en medicina deportiva para recobrar su fuerza. "Todo lo que yo conozco es cantar", dijo Celine, a quien le ilusiona volver a los escenarios. "Es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más amo hacer".

