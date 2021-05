Investigan casos de miocarditis en jóvenes vacunados contra el coronavirus Los CDC investigan raros casos de adolescentes y jóvenes adultos que han presentado síntomas de miocarditis tras ponerse las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Raros casos de miocarditis entre adolescentes y jóvenes adultos —tras recibir la vacuna contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna— están siendo investigados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). La miocarditis —una inflamación del músculo cardíaco que suele ser leve y no causar mayores complicaciones de salud— puede presentarse después de algunas infecciones. Cuando es severa, la miocarditis puede causar insuficiencia cardíaca o arritmias. Los CDC no revelaron el número de personas afectadas ni sus edades, asegurando que estaban analizando "relativamente pocos" casos. Los jóvenes en cuestión desarrollaron los síntomas alrededor de unos cuatro días tras recibir la segunda inyección y hay más casos de hombres que de mujeres. "Puede ser simplemente una coincidencia que algunas personas estén desarrollando miocarditis después de la vacunación. Es más probable que algo así suceda por casualidad, porque muchas personas se están vacunando en este momento", dijo al diario The New York Times la doctora Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas del Bellevue Hospital Center en Nueva York. COVID-19 vacuna nurse filling the syringe from vaccine vial for patient vaccination Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los expertos investigan si hay evidencia de que estas vacunas de ARN mensajero (ARNm) estén relacionadas a estos casos de miocarditis entre jóvenes. Por lo pronto, se está pidiendo a los doctores y enfermeros que estén alertas a síntomas cardíacos inusuales entre adolescentes y jóvenes adultos que sean vacunados contra el coronavirus. "La mayoría de los casos parecen ser leves y se está haciendo un seguimiento", expresaron los CDC. Los expertos recomiendan que las personas mayores de 12 años se vacunen contra la COVID-19, argumentando que los riesgos de este virus son mayores que los potenciales efectos secundarios de estas vacunas. El número de casos de miocarditis registrados después del inicio de la campaña de vacunación no parece ser mayor de lo que normalmente se observaría entre este grupo, informan los CDC. Según reportes, entre 10 y 20 de cada 100,000 personas desarrollan miocarditis cada año en el país, y, aunque los síntomas suelen ser leves, incluyen: fatiga, dolor en el pecho o arritmias. En mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) autorizó que la vacuna de Pfizer-BioNTech fuera administrada a menores de edad, de entre 12 y 15 años. Telemundo reporta que los departamentos de salud estatales en Washington, Oregon y California han alertado a los proveedores de emergencias y cardiólogos sobre este potencial problema que sigue bajo investigación. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

