Sitio aprobado por los CDC ayudará a localizar centros con dosis de vacunas disponibles El sitio creado por un hospital de Boston comenzó a ofrecer información de dónde y cómo encontrar vacunas contra la COVID-19 disponibles. Por Mayra Mangal

Encontrar un centro con dosis de vacunas contra el coronavirus disponibles y listas para su aplicación se ha convertido en un reto para millones de personas en el país. Ante la confusión reinante los Centros para el Control de las Enfermedades Contagiosas (CDC, por sus siglas en inglés) han decidido dar su apoyo a un sitio de Internet que fue creado hace años por Children's Hospital de Boston. El sitio es www.vaccnefinder.org y de acuerdo a The New York Times fue creado en 2009 por la prestigiada institución de salud como respuesta a la crisis sanitaria de la gripe H1N1 y a partir de entonces se usaba para coordinar la distribución de las vacunas en contra de la gripe y para los menores de edad. Este miércoles los administradores del sitio aumentaron la información para incluir 20,000 centros de vacunación que se ubican en múltiples estados. La idea es que así se logre centralizar la información y las personas consigan informarse de forma rápida y sencilla sobre el lugar donde les corresponde vacunarse y sobre todo: donde encontrarán dosis de vacunas para prevenir la COVID-19 disponibles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "VaccineFinder sirve dos funciones en el programa de vacunación de COVID-19", indica el sitio oficial de los CDC. "Hacer un reporte del inventario de todos los proveedores de la vacuna de COVID-19 [y] compartir información de la ubicación de los centros de vacunación". El sitio también brindaría información de cómo realizar una cita para recibir la vacuna, una vez localizado el centro de preferencia del usuario. Si el programa da buenos resultados los administradores del sitio comenzarán a expandir la información para incluir centros de todo el país a partir de las próximas semanas.

