CDC acorta el tiempo recomendado de aislamiento para pacientes de coronavirus sin síntomas ¡Los detalles! Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron se ha acortado el tiempo de aislamiento recomendado para personas que den positivo al coronavirus de 10 días a solo 5 días. ¡Mira lo que dicen los expertos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que se ha acortado el periodo de aislamiento recomendado para personas que den positivo al coronavirus de 10 días a solo 5 días, reporta PEOPLE. Esto aplica para pacientes de coronavirus que sean asintomáticos. "Tomando en cuenta lo que sabemos actualmente sobre COVID-19 y la variante Ómicron, CDC está acortando el tiempo recomendado de aislamiento de 10 días para personas con COVID-19 a 5 días, si son asintomáticos, seguido por 5 días de usar máscaras cuando hay otras personas alrededor", informó la organización. El cambio se debe a que la evidencia sugiere que la transmisión del virus ocurre principalmente en los primeros 1 o 2 días antes de que empiecen los síntomas, al igual que los dos o tres días después de presentar síntomas. Los CDC también acortaron el tiempo de cuarentena recomendada para cualquier persona que haya estado expuesta a alguien que es positivo al coronavirus. Aquellos que hayan estado expuestos a alguien que tenga el virus —y que no esté vacunado, o que se haya vacunado contra el virus con Pfizer o Moderna hace más de seis meses, o en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson hace más de dos meses— debe estar aislado por 5 días y debe usar una máscara alrededor de otras personas por 5 días adicionales. coronavirus Credit: Getty Images Las personas que se hayan puesto el booster o la tercera dosis de las vacunas contra el virus no tienen que estar en cuarentena, según los CDC, pero se recomienda que usen una máscara cuando estén alrededor de otras personas por 10 días después de ser expuestos. Cualquier persona que haya estado expuesto al virus, debe hacerse una prueba 5 días después estar expuesto al COVID-19. El doctor Anthony Fauci enfatizó que ha habido un incremento significativo de personas positivas al coronavirus después de la época navideña, en la que la suelen haber más reuniones familiares y eventos sociales. Fauci dijo en el programa This Week de ABC que hemos visto un promedio de 150,000 casos del virus en Estados Unidos en los últimos siete días y que esta cifra puede subir mucho más en las próximas semanas debido a la propagación de la variante Ómicron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN coronavirus Credit: Getty Images Según Fauci, algo que no se puede negar es que la variante Ómicron es "extraordinariamente contagiosa" y que las personas más vulnerables son aquellos que aún no se han vacunado. La semana pasada, los CDC reportaron que el 73.2 por ciento de los casos de coronavirus reportados entre el 12 y el 18 de diciembre eran por la variante Ómicron. Otro 26.6 por ciento de los casos eran por la variante Delta. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

