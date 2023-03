Carolina Sarassa pasó un gran susto hace unos días. La copresentadora del noticiero nacional del medio día de Univision, Edición Digital, sufrió un desmayo mientras grababa el programa La voz de la mañana de ViX.

"Me levanté mareada, con dolor de cabeza y un poco de malestar, pero no tan mal como para llamar enferma", cuenta a People en Español. "Empezó el noticiero y comencé a sentirme con mucho escalofrío. Un compañero me dio un analgésico, me trajeron té, agua, y nada mejoraba".

Más allá del susto, vivió un momento de mucha tensión. "Nos faltaba una hora de show y en medio de una entrevista se me fueron las luces. Vi el prompter borroso y no sé como terminé la pregunta, solo me acuerdo que la gerente del piso me agarró y evitó que me cayera al piso cuando perdí el control", cuenta Sarassa. "La productora ejecutiva Leida Anzola de La Voz de La Mañana se salió de la sala de control y me acompañó mientras yo estaba literalmente recostada en el piso del baño esperando sentirme mejor".

Carolina Sarassa Credit: Cortesía de Carolina Sarassa

Esta experiencia la enseñó una gran lección sobre su salud. "Mi médico y Doctor Juan me regañaron. Me dijeron que se me había bajado el azúcar a un nivel peligroso", dice la periodista colombiana, quien nos habló de otro susto de salud que vivió con su padre.

Sus hijos Chloé Sofía y Noah Mattía fueron lo primero que vino a su mente al sentirse mal. "Inmediatamente me puse a llorar pensando en mis chiquitos. Como mamás tratamos de ser supermujeres y nos olvidamos de nosotras mismas", reconoce. "La noche anterior me ganó el sueño y no cené. Jamás estoy a dieta porque de por sí siempre lucho con subir un poco de peso para no verme tan flaca, pero como lo que sea y no me enfoco jamás en mí. Me di cuenta que querer a mis hijos es cuidarme".

Después de esta vivencia ha procurado mejorar su alimentación. "He empezado a comer mejor, a tomar jugos", dice la comunicadora.

Carolina Sarassa Credit: Cortesía de @CapturedByLuly