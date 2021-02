Close

Carmen Aub sobre sus implantes: "Era superinsegura" Una década después de someterse a una cirugía de aumento de senos, la actriz mexicana Carmen Aub optó por retirarse los implantes sin importarle el qué dirán. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Asus 31 años, Carmen Aub dio un giro a su vida y su aspecto. "Me di cuenta de cuánto he evolu- cionado como persona y tenía que ser congruente con lo que decía", explica la mexicana de su decisión de quitarse los implantes de silicona de los senos para no poner en riesgo su salud. "Dije: 'Creo que he aprendido a amarme como soy' ". Hace una década, la historia era otra. "No me arrepiento para nada [porque] estaba en otro momento de mi vida. Era superinsegura", reconoce la protagonista de El señor de los cielos. "Más en este mundo del entretenimiento, que sentía que para poder trabajar tenía que ver- me de cierta manera". La actriz, quien pasó de una talla C-D a una A-B, está hoy satisfecha. "Tomé la decisión correcta". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: Oscar Ponce ¿Su consejo? "Si toman la decisión de quitarse los implantes [háganlo por ustedes] y no por las redes sociales".

