La cantante Noelia comparte la dura enfermedad que padece desde hace años La artista puertorriqueña mostró los estragos que ha dejado esta complicada afección en su físico. "Hace 15 años mi corazón caía en mil pedazos". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por lo general, sus publicaciones en redes sociales son una oda a la vida, a la alegría y la felicidad. Pero en esta ocasión, Noelia hizo uso de ellas para compartir una de las experiencias más duras que le ha tocado vivir. A través de un escrito conmovedor, la artista dejó saber a su casi millón y medio de seguidores la difícil enfermedad que padece desde hace años. "Hoy hace 15 Años que la vida me puso ante una de las pruebas mas difíciles de mi existencia. Hace 15 años mi corazón caía en mil pedazos al ver sucumbir mis sueños, mi trabajo, mis esfuerzos y mis ilusiones ante la peor canallada que una mujer puede sufrir", empezó su desolador mensaje. La cantante puertorriqueña confesó que sufre vitiligio, una enfermedad que afecta directamente a la piel que hace que pierda su color. Su testimonio describe cómo el estrés y los nervios fueron, en gran parte, causantes de esta afección que marcó un antes y un después en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En plena explosión de su carrera, Noelia se vino abajo cuando le diagnosticaron dicha condición. No entendía por qué a ella hasta que un día lo hizo. "Comprendí que esas manchas en mi piel eran cicatrices de las pruebas y las lecciones que Dios puso para mí", siguió. Además de hablar de ello, no le importó mostrar los estragos que ha dejado dicha enfermedad en algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, sus codos. Quizás en otro momento lo ocultaría, pero ya no. "El vitiligo y yo ahora somos amigos. Hemos aprendido a convivir juntos, una mancha más, una mancha menos no me hace menos ante los ojos de Dios y el universo", concluyó su positivo mensaje con el que espera ayudar a quienes se sientan reflejados. ¡Gracias por compartirlo, Noelia!

