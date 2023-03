Bombero culpa de perder la vista en un ojo a unas gotas vinculadas a tres muertes Un bombero de la Florida asegura que ha perdido la vista en un ojo debido a unas gotas contaminadas, por lo que ha demandado por negligencia al fabricante y a Amazon por vender el producto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un bombero de la Florida asegura que ha perdido la vista en un ojo debido a unas gotas contaminadas, por lo que ha demandado por negligencia al fabricante y a Amazon por vender el producto. Adam DiSarro, quien vive en la ciudad de Naples, contó a CBS News que perdió la vista en su ojo izquierdo horas después de aplicarse gotas del producto EzriCare Artificial Tears. "Se me pusieron los ojos rojos, se me irritaron, me picaban y no era normal", contó DiSarro a CBS News. "Progresivamente se fue poniendo peor... hasta el punto de que en unas horas no podía ver". El bombero, quien dice que lleva cinco meses sin poder acudir a su puesto de trabajo, señaló que los médicos temen que pueda perder el ojo, luego de que los antibióticos no le han funcionado. People se puso en contacto con el fabricante de EzriCare, Global Pharma Private Limited, para que respondieran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al menos otras tres personas han denunciado públicamente pérdida de visión tras usar esas gotas, según el diario británico Daily Mail. Las aparentes víctimas de las gotas supuestamente infectadas por bacterias son Nancy Montz, de Ohio; Renee Martray, de Carolina del Sur; y Clara Oliva, de Florida, quien también ha presentado una demanda. De acuerdo al Mail, hasta el momento se han identificado 68 casos de personas que usaron las gotas y han sufrido pérdida de visión u otros síntomas. Este producto fue retirado de circulación el pasado febrero por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que ha emitido un aviso alertando en contra de su uso.

