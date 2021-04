Benicio del Toro y Zoe Saldaña se unen a SOMOS y Momento Latino para hablar de la vacuna contra el coronavirus El actor puertorriqueño Benicio del Toro y la actriz de origen dominicano y puertorriqueño Zoe Saldaña hablan de la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Mira su poderoso mensaje. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Benicio del Toro y Zoe Saldaña unieron fuerzas con SOMOS y con Momento Latino para hablar de la importancia de vacunarse contra el coronavirus. El actor puertorriqueño, ganador del premio Oscar, reveló que ver cómo su hermano —el doctor Gustavo del Toro—arriesgó su propia vida para salvar la de pacientes que batallaban contra este letal virus, lo motivó a unirse a esta causa. Su hermano, quien trabaja en un hospital en Brooklyn, ha estado en las primeras filas de esta batalla —como muchos otros médicos, enfermeros y trabajadores esenciales—y tanto él como su esposa se contagiaron de la COVID-19. "Este virus es real", aseguró Del Toro. Escuchar todo lo que su hermano y sus colegas han tenido que sufrir inspiró al actor a motivar a otros a vacunarse. "Cuando la vacuna entró en el panorama era como la luz al final del túnel", añadió la estrella de Traffic, Savages y The Usual Suspects. "Yo creo en la ciencia. Creo que esta vacuna es una vacuna de esperanza". Del Toro dice que solo quiere que la gente tenga la información correcta para que puedan tomar sus propias decisiones. "Es la primera vez que hago algo así", dijo el actor puertorriqueño durante una conferencia de prensa para crear conciencia sobre este importante tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benicio del Toro y Zoe Saldana Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic (2) Del Toro llamó a su colega y amiga, la actriz de raíces dominicanas y puertorriqueñas Zoe Saldaña, para que también alzara su voz y le hablara a la comunidad hispana sobre la vacunación. La actriz de Avatar, Colombiana y Guardianes de la galaxia no dudó en sumarse a este llamado, ya que ha sido testigo de cómo este virus ha afectado a amigos y familiares. Muchos hispanos aún sienten miedo y tienen dudas, pero el doctor Ramón Tallaj de SOMOS asegura que vacunarse puede salvar vidas. "Estás exponiendo a otros cuando no te pones la vacuna", dijo el doctor. Por su parte, el filántropo y activista mexicoamericano Henry Muñoz III, fundador de Momento Latino, afirma que hay que controlar la falta de información y los mitos falsos sobre la vacuna. "Nuestra comunidad necesita escuchar la verdad", apuntó.

Share options

Close Login

View image Benicio del Toro y Zoe Saldaña se unen a SOMOS y Momento Latino para hablar de la vacuna contra el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.