Bárbara Bermudo revela los detalles del calvario de salud que sufrió: "No dejaba de llorar" Bárbara Bermudo revela los padecimientos que sufrió a causa de sus implantes de seno, como la ansiedad y los ataques de pánico. Este es su revelador testimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Bermudo compartió en un video la crisis de salud que ha sufrido por sus implantes de seno. La galardonada periodista de 47 años, quien es madre de tres niñas, reveló los síntomas que la han asechado. "Me siento bien, me siento fuerte", dijo Bermudo, quien hace tres semanas se sometió a una cirugía para remover las prótesis de sus senos. "Estoy camino a mi recuperación". Bermudo comenzó a tener síntomas gastrointestinales hace unos años. "Fue identificado como diverticulitis, tuve más de cuatro ataques, dos que me enviaron al hospital", dijo la esposa del presentador Mario Andrés Moreno. "En uno de los casos, una microperforación en el intestino. Me sentía cansada, con fatiga, el pelo comenzó a debilitarse, las uñas también. Tenía dolor en las coyunturas y pensé que todo era parte de la edad. Luego empecé a experimentar otros síntomas inexplicables que me ya me preocupaban un poquito más, la urticaria o rash por todo el cuerpo". También fue diagnosticada con sinusitis crónica y con infecciones urinarias. Más allá comenzó a sentir dolor en los senos, problemas al dormir y escalofríos. Bermudo revela que también sufrió ansiedad y ataques de pánico. "Comencé a tener una ansiedad que me estaba volviendo loca, no dejaba de llorar", confiesa. Tras investigar, descubrió que "las prótesis estaban hechas de metales tóxicos como el plomo, el mercurio y sustancias químicas, aproximadamente 40", dice la comunicadora. "Si algo le pedí a Dios era que me mostrara el camino de mi sanidad". Tras remover sus implantes, asegura haber tenido un renacer y sentirse mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barbara Bermudo Barbara Bermudo | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Abro mi corazón con la intención de que este testimonio ayude a otras mujeres que puedan estar transitando por un momento como el que me tocó vivir a mí", dijo la presentadora puertorriqueña. "En este vídeo resumo un poco mi experiencia de los últimos 5 años, mis síntomas y como entender el Síndrome de Asía, el síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA, por sus siglas en inglés), o enfermedad por implantes mamarios, que llegó a mi vida sigilosamente, pero que gracias a miles de mujeres que vivieron lo mismo pude identificar lo que estaba padeciendo", añadió. "Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario", concluye su mensaje en Instagram. "NO ESTÁS SOLA, un ejercito está listo para ayudarte a colocarte las armaduras".

