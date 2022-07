¡Alerta! Si tienes este protector solar debes dejar de usarlo YA Algunos protectores solares de la marca Banana Boat han sido retirados del marcado debido a rastros de químicos podrían provocar cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Protector solar Protector solar | Credit: Getty Images Algunos protectores solares de Banana Boat están siendo retirados del mercado debido a la presencia de una sustancia química que causa cáncer, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés. Edgewell Personal Care Company, la empresa matriz de Banana Boat, retiró voluntariamente del mercado tres lotes de Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30, después de que una revisión interna encontró que algunas muestras contenían rastros de benceno. Los tres lotes retirados son: -Spray para cabello y cuero cabelludo Banana Boat de 6 oz SPF 30 (6 oz Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30); Código de lote: 20016AF; Fecha de vencimiento: diciembre de 2022 -Spray para cabello y cuero cabelludo Banana Boat de 6 oz SPF 30 (6 oz Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30); Código de lote: 2008AF; Fecha de caducidad: febrero de 2023 -Spray para cabello y cuero cabelludo Banana Boat de 6 oz SPF 30 (6 oz Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30); Código de lote: 21139AF; Fecha de caducidad: abril de 2024 Ningún otro lote de Hair & Scalp (ya sea antes o después de estos códigos de lote) y ningún otro producto de Banana Boat está incluido en el retiro, detalló la compañía. Protector solar Protector solar | Credit: Banana Boat ¿Qué es el benceno? El benceno está clasificado como un carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y potencialmente puede provocar cánceres que incluyen leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida, según la FDA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para obtener más información sobre estos productos retirados pueden comunicarse con Edgewell Personal Care al 1-888-686-3988 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Hora del este. O visitar www.bananaboat.com para obtener más información y saber cómo recibir reembolsos por productos.

