La resucitación por sobredosis de opioides afecta desproporcionadamente a minorías La American Heart Association abordará el tema en una charla sobre disparidades y qué podemos hacer para prevenir este tipo de emergencias. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La American Heart Association (AHA) presentará este 30 de marzo la charla Disparities in Bystander CPR & Treatment for Opioid Misuse in Communities of Color. El evento se realizará en honor del Mes de Mujer y abordará el tema disparidades que existen entre las personas que reciben primeros auxilios al sufrir una sobredosis por uso de opioides contra las personas de color y minorías raciales que requieren de dicha ayuda. "Las mujeres llevan una enorme carga como cuidadores de la salud y el bienestar de sus familias. La vigilancia para identificar y atacar de manera efectiva las necesidades mentales y físicas de las mujeres de minorías es la base de una comunidad saludable, ahora y para las generaciones futuras", explica al respecto Paula Blackwell. "Con la información y herramientas necesarias para poder hacer los cambios en sus vidas y apoyar a aquellos a quienes están a su cuidado, las mujeres de minorías [raciales] son la fuerza del cambio y las comunidades exitosas". De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) cada año muere en Estados Unidos más de 14,000 personas por el abuso de substancias. Desde 1999 más de 760,000 personas han fallecido por sobredosis. En 2018 dos de cada muertes por sobredosis ocurrieron en conexión al uso de opioides. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista Lydia T. Blanco será la moderadora de la charla en la que participarán: Paula Blackwell, directora ejecutiva del Central Maryland Area Health Education Center; el ministro Brandon Holt, químico certificado y autor del libro Preaching Under the Influence; Kathryn Cates-Wessel, CEO de la American Academy of Addiction Psychiatry y de la Asociación de Voluntarios de la AHA, y Abigail Kohler cofundadora de la firma ResusciTech. La charla Disparities in Bystander CPR & Treatment for Opioid Misuse in Communities of Color se llevará a cabo este martes 30 de marzo del 2021 a las 8:00 p.m. EST/7 p.m. CST/5 p.m. PST y se transmitirá en vivo de manera gratuita. Registo en el enlace: https://www.empoweredtoserve.org/en/live-event

Share options

Close Login

View image La resucitación por sobredosis de opioides afecta desproporcionadamente a minorías

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.