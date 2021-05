La vacuna de Pfizer aprobada para niños de 12 a 15 años Las vacunas contra la Covid1-9 de Pfizer/BioNtTech comenzarían a aplicarse en la población adolescente de Estados Unidos en cuestión de días. Aquí lo que se sabe hasta el momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Millones de adolescentes de entre 12 y 15 años podrán recibir muy pronto su primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 gracias a la aprobación de emergencia que acaba de otorgar la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a la empresa Pfizer. La vacuna elaborada en conjunto con los laboratorios alemanes de BioNTech ha sido aprobada para su uso después de seguir una "rigurosa y minuciosa" evaluación para asegurar que sea segura en la población de dicha edad, afirmaron portavoces de la empresa este lunes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) deberán reunirse para poder analizar la información obtenida por medio de los estudios realizados por Pfizer y aún a pesar de la autorización de la FDA todavía quedan pendientes su recomendaciones al respecto. Aún así, se espera que los CDC procedan de manera expedita y den su apoyo al uso de la vacuna. "Los padres y sus hijos pueden descansar y estar tranquilos de que la agencia hizo una revisión rigurosa y precisa de toda la información disponible, tal y como lo hemos hecho con las autorizaciones de emergencia de todas nuestras vacunas de la COVID-19", afirmó la doctora Janet Woodcock, comisionada de la FDA por medio de un comunicado oficial. Según estudios revelados previamente, la vacuna Pfizer-BioNTech fue probada en 2,300 adolescentes demostrando ser extremadamente eficaz al brindar un 100% de protección contra el coronavirus. La vacuna de Pfizer había sido aprobada ya para su uso en menores de 16 en adelante. Las otras dos vacunas de la Covid-19 disponibles en Estados Unidos -Moderna y Johnson & Johnson/Jenssen- han sido autorizadas para su uso únicamente en personas de 18 en adelante. "Este es un paso significativo en la lucha contra la pandemia de la COVID-19", afirmó Woodcock. "Las acciones de hoy permiten a la población más joven protegerse contra la COVID-19, acercándonos más a la normalidad y al fin de la pandemia". Hace unos días se informó también que Pfizer planea solicitar la autorización de emergencia para el uso de su vacuna en niños menores de 11 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

