Close

Los CDC lanzan app para detectar efectos secundarios en vacunados contra COVID-19 Una nueva app de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ayudaría a personas vacunadas a vigilar posibles reacciones y malestares. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Buenas noticias para aquellos que todavía dudan o siente aprehensión a la hora de vacunarse contra la COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención anunciaron la creación de V-safe, una aplicación que permite a quienes sean inoculados monitorear su salud y detectar cualquier posible efecto secundario a causa de la vacuna. "V-safe es una herramienta para smartphone que realiza un chequeo de su salud después de vacunarse contra el COVID-19", se dijo este lunes en el sitio oficial de los CDC. Todas las personas que se hayan vacunado en las últimas seis semanas pueden beneficiarse de su uso. "Lo único que necesita es el smartphone y la información sobre la vacuna contra el COVID-19 que le han puesto". Dependiendo de sus respuestas, una persona de los CDC podría entrar en contacto con usted, se informó. La aplicación surge luego de muchas personas que ya califican para ser vacunado han optado por no recibir la inoculación, especialmente tras escuchar los casos de aquellos que la recibieron y luego sufrieron malestares e incluso, la muerte. Sin embargo, las tres vacunas principales que se encuentran disponibles en el país -Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson- siguen siendo la mejor defensa en contra del coronavirus y sus distintas variantes o cepas y han ayudado a reducir dramáticamente el número de fatalidades y hospitalizaciones en Estados Unidos. La aplicación y el registro para usar V-Safe están disponibles en el sitio en español de los CDC. Aquí un video de cómo funciona la aplicación de V-Safe: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los CDC lanzan app para detectar efectos secundarios en vacunados contra COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.