Antes de someterse a una cirugía, Satcha Pretto habla de su salud y manda este mensaje ¡Mira el video! Antes de operarse la rodilla tras desgarrarse un ligamento, Satcha Pretto habla de su salud y cuénta cómo se siente. Mira el emotivo video de la presentadora hondureña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Satcha Pretto se someterá hoy a una cirugía tras herirse una rodilla en julio. La presentadora de noticias de Despierta América (Univision) compartió un video en Instagram hablando de salud horas antes de ir al salón de operación. "Hoy es 9 de agosto, es el día antes de mi operación y quería grabar este video para compartir un poco sobre cómo ha sido este proceso de rehabilitación antes de mi cirugía", dice Satcha en el video, grabado desde su casa en Miami. La galardonada periodista hondureña ha compartido en sus redes sociales su experiencia. En el video, la vemos en un centro de rehabilitación, haciendo ejercicios para fortalecer su pierna. Sus colegas y amigos la llenaron de buenos deseos. "Te quiero mucho, te extraño ¡Vamos campeona", comentó Francisca. "Pronta recuperación Satcha Josefina. Bendiciones para ti y que regreses pronto. Te amamos. Todo estará bien", comentó Raúl González. Su gran amiga, la presentadora Maity Interiano, también le dio ánimo. "Todo va a estar bien", comentó. "¡Dios te bendiga grandemente! Orando por ti amiga", escribió Lourdes Stephen, copresentadora de Al Rojo Vivo. "¡Tu fuerza interior es insuperable! Ánimo que esto pasa rápido. Te queremos", comentó la presentadora Ilia Calderón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Satcha ha servido de inspiración a muchos de sus seguidores en las redes sociales al compartir cómo ella ha enfrentado esta inesperada crisis de salud. El 7 de julio, tras pasar una tarde jugando con sus hijos, Pretto terminó en una sala de emergencia con la rodilla inflamada. Ella hizo un curso de obstáculos con el entrenador de beisbol de su hijo Bruce, y vio las estrella al dañarse la rodilla brincando sobre una llanta. Sintió que se iba a desmayar al intentar pararse. Su ortopeda le diagnosticó un desgarro de ligamiento, por lo que ha tenido que ausentarse de Despierta América varias semanas. "Quiero agradecer a todos los que han estado pendientes porque significa muchísimo para mí que ustedes me envíen un mensaje o me coloquen una línea en redes sociales", dijo en este video el 9 de agosto. "Mi familia ha estado aquí para apoyarme desde el principio, mi esposo, mi mamá, mis hijos", reveló. Satcha Pretto Credit: Satcha Pretto/ Instagram En entrevista con Despierta América en julio, la hondureña dijo: "Me siento bien. Bastante cansada, increíble la fatiga que me ha dado porque me imagino que ha de ser por todo el peso que le tengo que poner al cuerpo para poder caminar y apoyarme con la rodilla y la pierna izquierda, pero lo he dejado todo en las manos de Dios". Satcha Pretto Credit: Satcha Pretto/ Instagram "Tengo muy claro que esta no es una enfermedad terminal, que esto no es un cáncer, que esto no es algo que puede acabar con mi vida, y eso se lo agradezco también a Dios", añadió en el video en Instagram. ¡Fuerza Satcha!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Antes de someterse a una cirugía, Satcha Pretto habla de su salud y manda este mensaje ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.