Reconocida periodista recibe feliz noticia sobre su salud La periodista dominicana Ana Vargas tocó la campana, celebrando que terminó su tratamiento y está libre de cáncer. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Vargas tocó la campana, celebrando que terminó sus tratamientos de cáncer de seno y que está libre de esta enfermedad. La periodista dominicana estuvo acompañada de su hija y otros familiares en este emotivo momento. "Mi bebé y yo tocamos la campana juntas. Finalmente siento que empiezo a recuperar el control de mi cuerpo", escribió en Instagram, marcando el fin de sus radiaciones. "Gracias por todos esos mensajes y oraciones que me mandan". Sin duda su hija Miranda ha sido su gran fuente de fortaleza. "Esta es la sonrisa de una mamá que le confirmaron que ya NO tiene cáncer", escribió Vargas en Instagram junto a una foto con su hija. "Cuando una persona recibe quimioterapia antes de ser operada, el mejor resultado es el que he tenido. Todo el tejido que me quitaron durante la operación fue analizado y en ninguno hubo rastros de cáncer", reveló. "Dios te bendiga y sigas sana para que nos des ese humor y sonrisa bella que nos contagia a diario", comentó su amiga, la presentadora Carolina Novoa, quien la acompañó a tocar la campana. Ana Vargas Credit: Ana Vargas/ Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aún quedan tratamientos incómodos a los que debo someterme para evitar que vuelva, pero no hay problema, los haré todos", escribió en enero. "Estoy viva y estoy feliz. ¡Solo me queda darle gracias infinitas a Dios!". Ana Vargas Periodista Ana Vargas anuncia que superó el cáncer | Credit: IG/Ana Vargas En el 2022, la locutora de La W Radio reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno. La joven madre grabó un video con la cabeza rapada con este impactante mensaje: "Tengo 31 años y hace cerca de dos meses me diagnosticaron con cáncer de seno en etapa tres. Y yo estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida pues tengo que compartir esta, que de repente no es tan buena". Hoy celebra su salud y su total recuperación junto a sus seres queridos.

