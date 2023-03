Amara La Negra pide ayuda para bebé hispana con condición cardíaca que lucha por su vida Amara La Negra pide apoyo para Osanna Morales, una bebé que lucha por su vida en el hospital. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra pide ayuda para una bebé hispana que lucha por su vida en el hospital. La cantante de raíces dominicanas compartió en Instagram la foto y la historia de Osanna Morales, una bebé que tiene una condición cardíaca y necesitó una cirugía de corazón abierto. "No nos olvidemos de la familia Morales", pidió la cantante, quien es madre de dos bebés gemelas. La familia estaba pidiendo donaciones para llegar a la suma de $50,000 para pagar la cirugía de Osanna. "Yo, como madre, tengo a este angelito en mis oraciones", dijo Amara. La familia creó una cuenta de GoFundMe para las donaciones para Osanna. La familia compartió un mensaje en esta página, hablando de la crisis de salud de la niña. La bebé nació el 15 de febrero del 2023. Al notar que su oxígeno estaba mal, llamaron a un cardiólogo y descubrieron que tenía una condición que afecta a 1 en 10,000 bebés. Amara la Negra Amara la Negra | Credit: Jose Devillegas/WireImage Según los padres, no hay explicación para esta condición. La niña fue llevada a una unidad de cuidados intensivos para pacientes cardíacos. Osanna se sometió a una cirugía de corazón abierto el 24 de febrero del 2023. El cirujano notó que la pequeña tenía hipertensión pulmonar, y están haciendo estudios a ver si Osanna necesita una segunda operación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las donaciones ayudarán a cubrir los gastos médicos de la niña. La familia Morales agradece la ayuda y las oraciones para su princesa.

