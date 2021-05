Alerta por peligrosa infección del hongo negro provocada por la Covid-19 El principal hospital de Nueva Delhi, en India, está sonando las alarmas por este síntoma observado en pacientes que al agravarse puede terminar en amputación e incluso, ceguera. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Médicos en la India están sonando las alarmas por el incremento en infecciones provocadas por el llamado hongo negro que provoca la Covid-19 en algunos pacientes y que al agravarse puede culminar en la amputación de extremidades e incluso, ceguera. "Esto ocurre cuando los pacientes tiene el azúcar alto o fuera de control", expresó al respecto el doctor Atul Gogia, del Sir Ganga Ram Hospital al hablar sobre la infección micótica que se conoce con el nombre científico de mucormicosis. El centro médico se encuentra en el epicentro de la pandemia que ha azotado con fuerza al subcontinente asiático y que hasta el momento ha cobrado 234,083 vidas y más de 21 millones 491,000 positivos de Covid-19, según conteos de la Universidad Johns Hopkins. Dicho experto asegura que las personas que contraen dicha infección tienen un 50 por ciento de probabilidades de sobrevivir a la infección, según informa el diario británico The Independent. Los casos de mucormicosis han ido a la alza y se encuentran en la mira de los médicos desde el año pasado cuando se registraron 12 casos en tan solo 15 días. "Nuevamente estamos observando un aumento en los casos de la peligrosa infección fungal provocada por la Covid-19", afirmó Manish Munjal otorrinolaringólogo del mismo Sir Ganga Ram Hospital. "El año pasado la infección causó una alta mortalidad en pacientes que sufrieron ceguera y la amputación del hueso de la nariz y la quijada". Tan solo en dicho hospital ha habido seis casos de dicha infección micótica en los pasados dos días, según indicó dicho diario. Desgarradoras escenas en la India, donde se ha observado un incremento en la peligrosa infección micótica mucormicosis, conocida como hongo negro: Hasta el momento en la India han sido aplicadas más de 162, 6 millones de vacunas contra la Covid-19, es decir que solo 12 de cada 100 personas han sido inoculadas: alerta por hongo negro en pacientes de covid-19 Credit: Getty Images La mucormicosis es una rara infección que ataca a personas con un sistema inmunológico débil o con problemas de azúcar en la sangre. Afecta principalmente al cerebro, los senos nasales y los ojos. La enfermedad suele no ser identificada a tiempo pues sus síntomas pueden confundirse con los del coronavirus. Tradicionalmente el paciente infectado con el hongo negro sufre inflamación de un lado del rostro, dolores de cabeza, congestión nasal, manchones negros en la parte superior de la boca o el puente nasal, salpullido en la piel y piel ennegrecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

