A principios de la semana pasada, Alejandra Espinoza presentó una emergencia de salud que la llevó a permanecer varios días hospitalizada mientras le realizaban los exámenes para esclarecer el motivo detrás de su repentina parálisis fácil y la pérdida de visión que había sufrido. Ya completamente recuperada y desde la comodidad de su hogar, la carismática presentadora mexicana contó este jueves por primera vez a través de su podcast 'Entre hermanas' la terrible experiencia que vivió los días que estuvo ingresada en el hospital, especialmente los primeros días cuando se topó con un "mal neurólogo" que no supo diagnosticarla correctamente.

"La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo porque me empezó a medicar como si a mí me hubiese dado un ataque de epilepsia. Ese medicamento era muy fuerte, además de todos los sustos que me hizo pasar", denunció la conductora de Nuestra Belleza Latina (Univision).

"Él ya llega y me empieza a decir: '¿En tu familia hay una persona que tenga esclerosis múltiple'. Y yo: 'No'. 'Es que yo creo que por ahí va la cosa', me dice. ¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: 'Es que yo creo que por aquí va la cosa'. Cada cosa que él me decía 'por aquí va' nada era positivo, todo era como que supernegativo", aseveró. "Yo no tenía dolor, yo no tenía malestar. Lo que sí me ponía muy mala era la medicina, el medicamento. Era como un malestar muy grande por el medicamento que me dio. El malestar que yo tenía era por el medicamento y por el mal neurólogo que yo tenía. Entonces fue una semana muy pesadísima, pero simple y sencillamente por con lo que yo me topé no porque yo tenía un mal físico".

Afortunadamente, la incierta situación que estaba viviendo cambió con la llegada de otro neurólogo al que acudió y que supo darle finalmente el diagnóstico correcto.

Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conductora de Nuestra Belleza Latina | Credit: UNIVISION

"Yo fui a ver otro neurólogo el día lunes y ese neurólogo fue el que me dijo: 'No entiendo para empezar por qué ese neurólogo te mando medicina para la epilepsia'. No entendía por qué me dieron la medicina que me dieron, no entendía ese doctor por qué me dijo todo lo otro que me dijo el médico. Me topé con el doctor equivocado, esa fue la realidad", aseguró.

Hoy la presentadora, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, no puede sentirse más agradecida con Dios de que todo haya quedado en un susto.

"Le doy muchísimas gracias a Dios de que todo esté bien, que no pasó nada. Todavía me tienen que seguir haciendo exámenes y eso, pero yo sé que no es nada. Lo que me sucedió a mí fue una migraña. Las migrañas que para mucha gente puede decir 'es un dolor de cabeza', hasta los dolores de cabeza, y eso se los digo como testimonio, los tenemos que revisar. Lo mío fue una migraña silenciosa porque yo no tenía dolor, sin embargo, esa migraña se puede convertir en algo bien peligroso, entonces esa migraña a mí hizo que me dio una parálisis de dos días; sin embargo, hay personas a las que les puede pasar algo peor".

Aunque no está relacionado con el problema de salud que sufrió, Alejandra explicó que durante los exámenes que le practicaron le encontraron "un nódulo en la tiroides".

"Cuando me hacen exámenes en el hospital encontraron que tengo un nódulo en la tiroides, eso me [lo] tengo que ir a revisar. Eso no tiene nada que ver con lo que me sucedió, pero también me tengo que ir a revisar la tiroides… Un montón de cosas me encontraron, pero tengo mucha fe que todo va a estar bien", señaló la primera ganadora de NBL, quien este domingo retomará la conducción del programa de telerrealidad de Univision.