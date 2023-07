¿Cuánto ganan las futbolistas mejor pagadas del mundo? Dale una mirada a los salarios anuales que tienen las cinco jugadoras más valiosas del fútbol femenino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Mundial de Australia y Nueva Zelanda continúan demostrando el gran crecimiento que el fútbol femenino ha tenido durante los últimos años. No solo se espera que sea el evento deportivo femenino con más asistencia de la historia, también está dejando una marca por ser la Copa del Mundo con la mayor bolsa de premios para los equipos participantes. Según lo reveló la FIFA, en esta novena edición de la cita orbital se entregarán un total de $110 millones en reconocimientos monetarios. Cifra que marca una diferencia notable, si se compara con los $30 millones que comprendieron el total de premios entregados en el Mundial de Francia 2019. Pero a pesar del gran avance que ha tenido el fútbol femenino, la disparidad de salarios entre hombres y mujeres continúa siendo un tema que genera mucho por hablar. Aún cuando la bolsa de premios para este Mundial se incrementó considerablemente, la suma es tan solo una fracción de los $440 millones que fueron entregados a los hombres en el pasado Mundial de Qatar 2022. Alex Morgan Alex Morgan | Credit: Alex Goodlett/Getty Images Las diferencias son aún mayores cuando se analizan números a nivel individual, según un reciente reporte compartido por la revista Forbes. El salario anual de Alex Morgan ($7.1 millones), la futbolista mejor pagada del mundo actualmente, es tan solo el 5% de lo que recibieron en el último año jugadores como Cristiano Ronaldo ($136 millones) o Lionel Messi ($130 millones). Las cinco jugadoras mejor pagadas del mundo Alex Morgan, 34 años: Con $7.1 millones, la estrella de la selección de Estados Unidos encabeza el listado de las futbolistas con el mejor pago de la actualidad. Se estima que del total de sus ganancias, $6.3 millones son por contrataciones publicitarias. Megan Rapinoe, 37 años: Otra estadounidense también ocupa la segunda casilla de este listado. $7 millones es el salario anual de la mediocampista, quien es una de las atletas más influyentes en su país. Alexia Putellas, 29 años: La española es considerada la mejor jugadora de la actualidad y es la única futbolista no estadounidense que se encuentra en el top 10 de las mejor pagas del mundo. $4 millones es el salario de la ganadora del Balón de Oro en el 2021 y 2022. Alexia Putellas Alexia Putellas | Credit: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images Trinity Rodman, 21 años: La hija del legendario jugador de baloncesto Dennis Rodman sigue dejando su huella propia en el deporte de Estados Unidos. Trinity hace parte de la nueva generación de estrellas con la responsabilidad de continuar el legado que dejan ídolos como Alex Morgan y Megan Rapinoe. Se estima que $2.3 millones es su salario anual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crystal Dunn, 31 años, Julie Ertz, 31 años, y Sophia Smith, 22 años: Las tres estadounidenses comparten el quinto lugar de las jugadoras mejor pagadas con $2 millones. Cifra que también hace de Dunn la defensora más valiosa y con el mejor salario en el mundo del fútbol femenino. Top 3 de sus contrapartes masculinos Cristiano Ronaldo, 38 años: Su sonado traspaso al fútbol de Arabia Saudita, le significó al astro portugués asegurarse un salario de $136 millones, suma que lo transformó en el atleta mejor pagado. Se asegura que el delantero gana alrededor de $90 millones fuera de las canchas de fútbol en contratos publicitarios y otras iniciativas empresariales. Lionel Messi Lionel Messi | Credit: Hector Vivas/Getty Images Lionel Messi, 36 años: $130 millones anuales hacen del argentino el segundo mejor atleta y futbolista con mejor salario. Pero es probable que su publicitada llegada al fútbol de la MLS añada algunos ceros adicionales a sus cuentas bancarias. Kylian Mbappe, 24 años: La estrella del balompié francés ocupa la tercera posición en este selecto listado. $120 millones comprenden el salario anual del delantero del París Saint Germain.

