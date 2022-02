Aterradoras imágenes de hombre que decapitó a su esposa y salió sonriente a la calle con la cabeza de ella Ha causado indignación y terror el caso de un hombre iraní que decapitó a su esposa de 17 años para "salvar el honor" de su familia después de que la adolescente, una víctima de violencia doméstica, escapara de su hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre iraní decapitó a su esposa y luego salió a la calle sujetando la cabeza de la mujer de 17 años para presumir su horrendo crimen. Un video muestra al asesino, Sajjad Heydari, sonriendo mientras caminaba por las calles de Irán con la cabeza de su esposa y una navaja, haciendo alarde de que la había matado para "salvar su honor", reporta el diario The New York Post. El violento incidente ocurrió el sábado en un vecindario en Ahvaz, en la provincia de Khuzestán. La víctima fue identificada como Mona Heydari, reporta East2West News. Mona fue obligada a casarse con Sajjad, su propio primo, cuando ella tenía 12 años, reportó la organización Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán. La joven sufrió violencia doméstica y expresó su deseo de divorciarse, pero se quedó con su esposo por no abandonar a su hijo de tres años con su violento padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Violencia domestica Credit: Getty Images La adolescente logró escapar a Turquía pero luego regresó a casa tras no poder sobrevivir sola en otro país. Unos días después de su regreso, Sajjad y su hermano presuntamente le amarraron las manos y le cortaron la cabeza. Desecharon su cuerpo y su esposo paseó por su vecindario mostrando la cabeza ensangrentada de su víctima como un trofeo. Yellow Crime Scene Tape at Nighttime Forensic Location Credit: Getty Images El reporte del crimen cita el motivo del asesinato como "diferencias en la familia". Los dos hombres fueron arrestados, pero no se ha revelado cuál será el castigo que recibirán.

