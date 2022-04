Adolescente despareció en Florida tras confesarle a una amiga que la estaban persiguiendo ¡Los detalles! Saige Stiles, de 15 años, le confesó a una amiga que alguien la estaba persiguiendo antes de desaparecer en Florida. La policía pide ayuda para encontrarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una adolescente de 15 años desapareció en Florida tras confesarle a una amiga que alguien la estaba persiguiendo, reporta The New York Post. El incidente ocurrió cuando la estudiante iba camino a la escuela y nunca llegó a la escuela secundaria Treasure Coast en Port St. Lucie el lunes. Esa mañana Saige Stiles llamó a una amiga para decirle que estaba caminando a la escuela. Su amiga llamó al 911 poco después de las 7 a.m. para reportar que Saige tenía el presentimiento que alguien la estaba siguiendo. Cuando la policía llegó a la locación que les dio la amiga de Saige, encontraron la mochila de la adolescente y su teléfono celular en la acera, pero no había rastro de ella. La policía comenzó a buscarla por la zona, y encontró un video captado por una cámara de seguridad que mostraba a Saige caminando detrás de unas casas sobre las 7:30 a.m. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saige Stiles Saige Stiles | Credit: Facebook/Port St. Lucie Police Department Según la policía en ese video la adolescente no parece estar en "peligro inmediato" o en una situación de estrés, pero sigue sin regresar a su hogar. No se ha revelado aún si Saige fue secuestrada o si la joven se escapó de su casa. Aún se desconoce su paradero y la policía está investigando el caso. Las autoridades revelaron que están hablando con la amiga y con el padre de Saige y que ambos están cooperando con la investigación. "Estamos activamente buscando en el área y tratando de encontrar a Saige", dijo la policía.

