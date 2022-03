Esta rutina de 5 minutos te ayudará a iniciar tu día con la mejor energía La reconocida instructora de yoga Paula D’Elía nos comparte tres sencillas prácticas que te ayudarán a tener un día más positivo. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La forma en que damos inicio a nuestro día puede establecer cómo se desarrollará el resto de la jornada. Somos muchos los que desde el mismo momento en que nos despertamos sentimos que el estrés del día nos invade y desde que abrimos los ojos caemos en el llamado "corre, corre" de nuestra cotidianidad. Por esta razón, los expertos recomiendan que dediquemos algunos minutos para que nuestra jornada inicie de una forma más positiva. Una rutina de yoga o de meditación de tan solo 5 minutos al despertar puede hacer que nuestro estado anímico sea completamente diferente a lo largo de la jornada. Nadie mejor para ayudarnos a crear una mejor forma de iniciar nuestro día que la experimentada instructora de yoga Paula D'Elía, quien nos compartió sencillas recomendaciones que todos podemos seguir fácilmente. "¿Qué tal si empezamos más tranquilos para que el día en general sea un poquito más tranquilo? Siempre sugiero darnos tiempo en el momento en que nos despertamos. Aprovechar unos minutos para empezar el día de una manera más balanceada, haciendo estiramientos quizás en la cama -no hace falta ni siquiera tener un mat de yoga", comparte la experta en conversación con People en Español. Otro de los aspectos fundamentales en los que podemos centrar nuestra atención durante estos minutos iniciales de nuestro día es la respiración. Dedicar un momento de nuestro día para realizar algunas repeticiones de respiraciones profundas nos puede ayudar a controlar aquellas sensaciones de estrés que por diferentes razones todos sentimos desde las primeras horas del día. "Respirar es lo más natural del mundo y nos estamos olvidando completamente de respirar … Cuando uno se siente agobiado, es nada más sentarse y tomarse un momento para respirar profundo. Te puedo asegurar que después de eso uno se siente mejor", añade la también autora del libro El ingrediente secreto. Desde luego, para la experta argentina otra de las mejores prácticas que nos puede ayudar a transformar nuestra vida es la meditación, algo que cualquier persona puede hacer. Lo mejor de todo es que hay meditaciones que tan solo toman 5 minutos. Meditación Meditación | Credit: Getty Images "La meditación en la mañana es la primera muestra de amor contigo mismo. Con esta acción desaprendes a conectarte con el mundo exterior para aprender a conectarte primero con tu mundo interior, donde está la fuente de paz y amor", nos explica por su parte Juan Manuel Correal, quien es uno de los expertos en meditación más reconocidos en Colombia y uno de los creadores del programa internacional Entrena tu alma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La recomendación final de D'Elía es que convirtamos estas prácticas en una rutina diaria de nuestras mañanas. Tan solo 5 minutos de estiramientos, de respiraciones profundas o de meditación pueden tener un impacto positivo en nuestra vida. "Así vamos a seguir el día estando presentes, en conexión, prestando atención a nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo", asegura Paula.

