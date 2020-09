Ruth Bader Ginsburg, leyenda política e ícono feminista, muere a los 87 años El deceso de esta legendaria progresista añade grave tensión a la recta final de la campaña por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy, a los 87 años, ha muerto la legendaria Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, víctima de un cáncer de páncreas. “Nuestra nación pierde una jurista de estatura histórica” confirmó John Roberts, juez jefe del alto tribunal. “Hoy estamos de luto, pero con la certeza de que las futuras generaciones recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una decidida defensora de la justicia”, dijo en su comunicado. El deceso de esta leyenda progresista añade grave tensión a la recta final de la campaña por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Un ícono para los feministas, Ginsburg se convirtió hace 27 años en la segunda mujer en llegar a ser juez de la Corte Suprema, durante la presidencia de Bill Clinton, quien la nominó en el año 1993. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el tiempo, esta poderosa mujer se convirtió en toda una leyenda y deja un legado histórico progresista tras su feroz lucha a favor de las causas feministas y de derechos civiles. Su deceso abre una enorme brecha en las filas de los magistrados en un momento crítico. La Corte está compuesta por 9 nueve jueces de carácter vitalicio, nominados por el presidente y confirmados después en el Senado, donde el partido de Donald Trump goza ahora de mayoría. Puesto que faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la pérdida de esta figura ofrece a los republicanos una oportunidad para lograr inclinar la balanza de la Corte Suprema a su favor, algo que añadirá mucha intensidad en las próximas semanas al panorama político y sin duda servirá de aderezo a la tensa recta final de la campaña por la presidencia. Image zoom Getty Images Una figura de culto para los jóvenes demócratas, ellos la rebautizaron con el nombre del famoso rapero Notorious B.I.G. pero con sus iniciales, convirtiéndole en Notorious R.G.B. Descanse en paz.

