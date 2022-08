Rudy Giuliani fue demandado por su exesposa; podría ir a prisión Judith, la exesposa de Rudy Giuliani ha emprendido una acción legal en contra del político. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los problemas legales para Rudy Giuliani han estado presentado desde hace un tiempo; ahora, se suma uno más luego de que su exesposa, Judith, lo demandara. La señora solicita 262 mil dólares y de no hacerlo, solicita que vaya a prisión, según informó el medio estadounidense Page Six. Según se reporta, en nuevos documentos judiciales presentados, el 2 de agosto de 2022, en la Corte Suprema del estado de Nueva York, Judith Giuliani afirma que y exabogado personal de Donald Trump está en desacato al tribunal por supuestamente retener 262 mil dólares que, según los acuerdos de divorcio, debería haberle pagado por cosas y servicios como ama de llaves, casa y tarifas de club privado de Palm Beach, Florida. De acuerdo con la excónyuge, Rudy Giuliani tiene un adeudo con ella de 140 mil dólares solo por la propiedad ubicada en South Lake Drive, Palm Beach; debido a que el condominio de lujo se puso a la venta en 2019 por un monto de 3.3 millones. Si bien no se concretó ninguna compra del inmueble, el político "debe pagarme 200 mil, independientemente de si la propiedad se vendió o no", según se determinó en los documentos de divorcio, debido a que la demandante afirma que su exmarido solo le dio 60 mil. Por otro lado, la presunta afectada afirma que el exalcalde debe pagar, conjuntamente con ella, la cuota de un club privado; ante ello, lo señala de no "pagar su mitad de la cuota anual de membresía del club". Por lo tanto, Judith se vio obligada a realizar el pago por 70 mil dólares. "No tuve más remedio que pagar su parte de las cuotas... para mantenerme en buenos términos con los clubes", dice en los documentos judiciales. La mujer solicita la devolución de su dinero; así como el pago correspondiente a los 5 mil dólares mensuales para que reciba ayuda de un asistente o ama de llaves. Sin embargo, asegura que desde el verano pasado, Rudy "me ha hecho pagos inconsistentes y esporádicos, incluido un cheque de 10 mil, en junio de 2021, que fue devuelto debido a fondos insuficientes". En la mencionada demanda, él ahora debe 45 mil en pagos atrasados ​por este concepto. Rudy Giuliani Credit: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los abogados de la demandante expresan que Rudy Giuliani está en desacato al tribunal por presuntamente omitir el pago; ante lo cual, debería estar tras las rejas si no pone dichos asuntos en orden. "Su falta de comparecencia ante el tribunal puede resultar en arresto inmediato o encarcelamiento por desacato al tribunal", mencionan los documentos legales. Dror Bikel, abogado de Judith mencionó a dicho medio que después de una dura batalla por el divorcio, los términos del acuerdo fueron discutidos de manera informal entre los ex cónyuges antes de presentarse ante un juez para finalizarlos.

