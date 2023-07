Las tragedias en la vida de Rudy Farias antes del escándalo de su falsa desaparición Rudy Farias sufrió dos dolorosas pérdidas en su vida antes del escándalo de su falsa desaparición. Estas son las tragedias que marcaron su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rudy Farias Credit: TEXAS CENTER FOR THE MISSING Rudy Farias acaparó titulares después de que el joven de 25 años fuera encontrado durmiendo a las afueras de una iglesia en Texas. Su madre Janie Santana lo reportó como desaparecido cuando él tenía 17 años y salió a caminar a sus perros en Houston. Si bien, regresó al día siguiente a casa, ella fingió que él estaba desaparecido durante 8 años, según las autoridades. Farias rompió el silencio y contó que se sentía como en una prisión viviendo con su madre. Aunque negó rumores de abuso sexual, dijo que Janie Santana lo llenaba de "pensamientos negativos" y le hacía sentir miedo de salir de su casa, por lo que ya no quería vivir más con su madre. Antes del escándalo de su falsa desaparición, Rudy sufrió dos dolorosas pérdidas en su vida familiar. Su medio hermano mayor falleció en un accidente de motocicleta cuando Rudy tenía 13 años. Charles Uresti, el primer hijo de Janie Santana con otra pareja, fue muy importante en la vida de Rudy, porque lo cuidaba y guiaba, según sus familiares. En el 2011, murió en un trágico accidente. En el 2014, murió su papá, otro duro golpe para el joven cuando tenía 16 años, aunque no vivía con él porque sus padres se habían separado. Su padre, Rudolph Farías III, fue oficial de la policía en Houston por 21 años y se suicidó a sus 51 años tras ser investigado en un caso de corrupción, reporta Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven de 25 años sufrió depresión. "Estaba deprimido. No tenía idea de cómo entender mis emociones", dijo Farias, quien ofreció entrevistas a dos cadenas locales en Houston (FOX 26 y ABC 13). "Me cortaba las muñecas cuando me ponía triste", añadió. Hoy vive con otras personas, con los que dice sentirse seguro y feliz. "Siento alivio, es como si estuviera en paz ahora, me siento feliz", dijo sobre su nueva vida, alejado de su madre.

