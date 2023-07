Rudy Farias fue reportado como desaparecido hace ocho años, pero ha estado en casa con su madre: ¿Qué pasó? Rudy Farias, un hombre hispano que fue reportado como desaparecido hace 8 años cuando era un adolescente, ha estado en casa con su madre todo este tiempo. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño desaparecido Credit: Getty Images Rudy Farias, de hoy 25 años, fue reportado como desaparecido por su madre hace 8 años cuando él era un adolescente. Las autoridades descubrieron que el joven hispano ha estado en casa de su madre Janie Santana todo este tiempo. Sin embargo, aseguran que la madre engañó a la policía, asegurando que su hijo aún estaba desaparecido. La semana pasada, las autoridades encontraron a Rudy en una iglesia en Houston. Rudy regresó a su casa el 8 de marzo del 2015, un día después de que su madre lo reportara como desaparecido, dijo el teniente Christopher Zamora en una conferencia de prensa. Según la policía de Houston, ellos interactuaron varias veces con Rudy Farias y su madre, pero ellos les dieron nombres falsos y se hicieron pasar por otras personas. Las autoridades siguen investigando el caso, reporta CNN. La policía encontró a Rudy Farias la semana pasada durmiendo delante de una iglesia en Houston, más de 8 años después de que él había sido reportado como desaparecido el 6 de marzo del 2015. El Centro de Personas Desaparecidas de Texas (Texas Center For The Missing) informó que Rudy había sido encontrado. "Él está recibiendo la atención médica que necesita. Por favor sigan rezando por su familia y amigos", dice un mensaje en la cuenta de Instagram de esta organización. En el 2015, su madre dijo que Rudy, de entonces 17 años, había salido a caminar a sus dos perros en Houston y no había regresado a casa, reportó el canal KHOU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El teniente Zamora dijo a la prensa que después de que los investigadores hablaron con Rudy en la iglesia, él les contó que había regresado a su casa el 8 de marzo del 2015, sin embargo las autoridades aseguran que su madre seguía insistiendo en que su hijo estaba perdido. No se ha revelado si enfrentarán cargos por engañar a la policía y usar nombres falsos. El activista Quanell X, quien se reunió con Rudy esta semana tras ser encontrado en la iglesia en Houston, dijo que Rudy le confesó que su madre Janie Santana lo drogaba y abusaba de él sexualmente, pidiéndole que durmiera con ella y actuara como su esposo, reporta Al Rojo Vivo (Telemundo). Sin embargo, las autoridades dijeron en la conferencia de prensa que "no hay reportes de abuso sexual" y hasta ahora Janie Santana no enfrenta cargos criminales. Rudy Farias está "con su madre porque es su decisión", dijo el teniente sobre el hombre de 25 años. La policía ha informado al Departamento de Protección de Adultos sobre este caso. Por su parte, Pauline Sánchez, una tía de Rudy Farias, aseguró a NBC News que vio ayer en la noche a su sobrino, a quien no había visto desde el 2015. Según ella, Rudy le dijo que ya no quiere vivir con su madre. "Está bien, pero piensa mantenerse lejos de su madre", dijo ella.

