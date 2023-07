Rompe el silencio Rudy Farias después del escándalo de su falsa desaparición Rudy Farias habla de su tormentosa relación con su madre y dice que sentía que vivía en una prisión con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rudy Farias rompió el silencio sobre el escándalo de su falsa desaparición. Durante los 8 años que su madre Janie Santana fingió que él seguía desaparecido, el joven dice que sentía que estaba en una prisión. Farias, de ahora 25 años, habló con periodistas de FOX 26 y ABC 13, dos canales de Houston. A sus 17 años, su madre lo reportó como desaparecido después de que el salió a caminar a sus perros en marzo del 2015. El joven regresó a su casa un día después, pero Janie Santana nunca reportó su regreso a las autoridades, fingiendo que su hijo seguía perdido. El 3 de julio del 2023, Texas Center for the Missing anunció públicamente que Rudy Farias había sido encontrado con vida. Las autoridades lo encontraron durmiendo a las afueras de una iglesia en Houston. El joven fue llevado a un hospital, donde fue tratado por algunas cortadas y moretones en su cuerpo. El Departamento de Policía de Houston Farias se cubrió el rostro durante la entrevista, diciendo que se siente abrumado con la atención de la prensa. En su entrevista con FOX-26 Houston, confesó que se sentía "preso en casa". Su caso sigue bajo investigación. Farias dijo que su madre le decía que se encerraba en su habitación si alguien visitaba la casa. Su madre supuestamente le hizo creer que él sería arrestado si se iba de su lado. "Ella me estaba bombardeando con pensamientos negativos", dijo Farias. Rudy Farias Credit: TEXAS CENTER FOR THE MISSING El joven dijo que su madre no abusó de él sexualmente, pero que lo hacía sentir incómodo y que "a veces tenía que dormir en su cama". "No era nada sexual o algo por el estilo. No mentiría sobre eso", dijo Farias. "No era algo como que tuviera que ir a buscar un kit de violación o presentar un informe policial. Nunca fue algo así. Solo cosas que realmente me hicieron sentir incómodo", añadió. Rudy Farias dice que no quiere tener contacto con su madre y dice que siente "un gran alivio" al estar viviendo lejos de ella. "Siento que estoy en paz ahora", dijo. Farias dice que se siente seguro y feliz con las personas que lo acogieron. "Son muy buenas personas", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Farias dice que su madre le hacía sentir que el mundo exterior era malo y que no estaría a salvo fuera de su casa. "Quería escapar, no me importaba si no tenía un auto o dinero", dijo. "Nada de eso me importa, solo la felicidad y el amor".

