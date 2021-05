Un papá gestante en España da a luz a su bebé El joven madrileño Rubén Castro documentó todo el proceso en las redes y compartió una adorable foto junto a su hijo, a quien ha llamado Luar. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven español que generó atención mediática por documentar su proceso de embarazo a través de las redes sociales ya dio a luz a su bebé. Rubén Castro, quien se identifica como una persona transmaculina no binaria, confirmó la noticia este fin de semana en su cuenta de Instagram junto a una foto con las manitas de la criatura, a quien ha llamado Luar. "Luar ha llegado. Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente decidió que el 1 de mayo era buen día para salir. Gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones", se lee en el mensaje. "Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora. La aventura solo acaba de empezar", agregó el joven educador infantil, de 27 años. Sobre su dulce espera, Castro ha dejado muy claro que el detener su tratamiento hormonal por el embarazo no ha sido difícil ni 'un infierno', sino más bien un sueño hecho realidad. Aclaró que no le gusta que le llamen hombre trans, sino que se identifica como una persona transmaculina no binaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No utilizo ni me gusta que utilicen conmigo los términos transexual o transgénero, soy una persona trans. No he 'nacido mujer', me lo asignaron, no creo en los discursos biologicistas. Sí creo en la diversidad de los cuerpos e identidades", se lee en uno de sus mensajes en Instagram, en el que habla de su documental Papá gestante.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Un papá gestante en España da a luz a su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.