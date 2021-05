“Estoy histérica”: ¡Roselyn Sánchez en el hospital por culpa de un accidente! ¡La bella actriz sufrió un aparatoso percance y compartió todo el proceso del ajuste de su hueso en un video! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella Roselyn Sánchez sufrió un buen susto este fin de semana mientras se encontraba trabajando, algo que documentó ayer sábado desde sus historias de Instagram. Recientemente se dio a conocer que la actriz formaría parte de las nuevas grabaciones de la antigua serie Fantasy Island, la cual retomó la cadena Fox cuarenta años después de su estreno. La linda boricua interpreta a Elena Roarke, en sustitución de Ricardo Montalbán. La muy profesional Roselyn compartió ayer que se encontraba "histérica" porque odiaba retrasar la producción y había sufrido un accidente en el que uno de los dedos de su pie había resultado dislocado. Mientras que el médico, doctor Carlos Fraga, se lo volvía a colocar en su sitio, la actriz tapó con un gorra negra su cara para disimular el dolor que le estaba causando. Roselyn Sánchez tiene dos hermosos hijos, algo que no le impide continuar avanzando como la que más en su vida profesional, algo que a veces le exige difíciles sacrificios, como el pasar lejos de su familia fechas tan importantes como la del reciente Día de las Madres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi dulce esposo y mi maravillosa suegra celebrando el Día de las Madres junto a mis más grandes amores… Sebi y Dylan: mamá no está en casa hoy con Vds., pero sepan que mi corazón y mi alma están ahí al cien por cien…. Contando los días que faltan para que vengan a Puerto Rico", expresó. También agradeció a sus hijos que hubieran elegido para ser su madre, algo que era todo un honor para ella. ¡Pronta recuperación para esta súper mamá!

