Encuentran culpables a dos hermanos hispanos de matar a un novio a golpes el día de su boda Joe Melgoza fue asesinado a golpes horas después de su boda en California. Dos hermanos hispanos fueron encontrados culpables de su violenta muerte. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horas después de llegar al altar con el amor de su vida, Joe Melgoza fue asesinado a golpes. La tragedia ocurrió en diciembre del 2019 y dos hermanos hispanos fueron encontrados culpables del crimen. Rony Castañeda, de 31 años, y Josué Castañeda, de 22 años, atacaron a Joe Melgoza a golpes en la recepción de su boda. El incidente ocurrió en una fiesta en el patio de la casa de un familiar en Chino, California. El 9 de febrero del 2023, un jurado encontró a los hermanos fueron encontrados culpables de asesinato en segundo grado. Ademas fueron encontrados culpables de asalto con un arma letal por las heridas que sufrió Juan Bustamante, el hermano de Joe, reporta PEOPLE. Un feliz Joe, que estaba recién casado, estaba celebrando con sus seres queridos cuando los hermanos Castañeda, que no estaban invitados a la fiesta, llegaron de repente. Ellos vivían cerca y al escuchar que había un festejo fueron a la casa de sus vecinos a bailar y tomarse fotos con mujeres que sí habían sido invitadas a la recepción. Joe Melgoza Joe Melgoza | Credit: GOFUNDME Los hermanos se fueron de la fiesta pero luego regresaron por un camino detrás de la vivienda. El novio no tenía idea que ellos habían regresado. Los hermanos comenzaron a provocar a Melgoza, diciéndole que brincara la cerca y peleara con ellos, según los fiscales. Una vez que Melgoza y sus familiares cruzaron la cerca, los hermanos comenzaron a golpearlos con bates y con sus puños. Melgoza no estaba armando. El recién casado fue encontrado muerto en el patio tras recibir fuertes golpes en la cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rony Castaneda Ramirez y Josue Castaneda Ramirez Rony Castaneda Ramirez y Josue Castaneda Ramirez | Credit: CHINO POLICE DEPARTMENT Josue dijo que él nunca había ido a la fiesta, pero encontraron una foto de él y su hermano Rony posando con una mujer en la fiesta, en una cabina de fotos. Según las autoridades, también encontraron evidencia en Snapchat que los ayudó a encontrar a los agresores. Los hermanos Castañeda serán sentenciados el 13 de marzo. No se sabe si Josué y Rony ya tienen abogados que los representen. Una página de GoFundMe fue creada después de la muerte de Joe Melgoza para recaudar fondos para pagar sus gastos fúnebres. Sus seres queridos los describen como "un hijo, hermano, padre, primo y amigo amoroso". Melgoza deja atrás a su esposa y a su hija Lilly. Que en paz descanse.

