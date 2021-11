Reconocido ejecutivo deja atrás exitosa carrera en Nueva York para dedicarse a salvar burros en California Ron King ha cambiado los vuelos en jet y la compañía de celebridades por su labor en Oscar's Place, un santuario dedicado a rescatar a los asnos en Mendocino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta hace algunos meses, Ron King perseguía una exitosa carrera como alto ejecutivo de la industria editorial de Nueva York. Acostumbrado a codearse con ricos y famosos y de ocupar puestos de honor en los shows de moda y espectáculos más exclusivos del mundo, el antiguo Vicepresidente de Time Inc. —antigua matriz de People en Español— se hacía responsable de glamurosas revistas como InStyle, Essence, y Southern Living. Cambios en el panorama ejecutivo de Time Inc. que forzaron a King de 52 años a abandonar su puesto. Con dinero en el bolsillo y tras una sensible derrota al no obtener un nuevo y codiciado lugar en la industria, King se marchó a California donde empezó a trabajar informalmente con su amigo Phil Selway para ayudarle a organizar asuntos. "Estaba caminando, es hermoso en Mendocino", explica King a People en Español sobre el momento ¡Eureka! que le ocurrió en plena pandemia de covid-19, mientras visitaba una de las propiedades de su amigo. "Estaba tumbado junto a la piscina, leyendo mi teléfono en TikTok y de pronto vi este video de una mujer que estaba en un rastro de animales donde estaban subastando a unos burros y aparecía llorando intentando salvar a los animales pero diciendo que no tenía a donde llevarlos". "Me pregunté: '¿por qué está matando la gente a los burros?", prosigue, "encontré un artículo en el [diario británico] The Guardian donde decían que a este ritmo de exterminio la mitad de la población de asnos desaparecerá en cinco años. Pensé: '¡esto es terrible!' "Me puse a investigar, empecé a pensar en la diferencia entre las cosas que disfruto y las cosas que me traen felicidad", explica sobre la reflexión sobre su vida pasada donde gozaba de ropa Gucci, carros Mercedes benz, viajes a Europa, etc. "Entonces pensé: '¿por qué no cumplo el deseo a posteridad que tiene Phil de marcar la diferencia en el bienestar de los animales y abro un santuario para burros?'" Así nació Oscar's Place, el santuario para asnos que ahora King y su equipo de cinco empleados hacen posible esta labor sin fines de lucro con la ayuda de un reducido personal que trabaja mañana, tarde y noche para rescatar, proteger y ayudar a los animalitos. Ron King hace unos años con el boricua Daddy Yankee: Daddy Yankee y Ron King Credit: Cortesía: Ron King King era presencia frecuente en sofisticados eventos y desfiles de moda en Europa y Estados Unidos: Ron King Credit: Cortesía: Ron King Según PETA los burros son animales sumamente inteligentes, de increíble memoria que pueden reconocer el rostro de una persona incluso si no la han visto en siete años. King contó que los burros están siendo sacrificados de manera violenta en diversas partes del mundo para obtener una substancia preciada en la medicina china llamada Ejiao. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión ha sido confirmada por la mencionada organización activista que en su sitio de Internet indica que bebés hasta de cinco meses son sacrificados a golpes en la cabeza, degollados y despellejados para obtener dicha substancia que al ser hervida produce una especie de producto gelatinoso y que también se prepara en tés. King explica que con este trabajo no quiere atacar a la cultura china. "Toda mi carrera se ha dedicado a la inclusión y a la diversidad", puntualiza. "Hemos salvado 77 burros, estoy comprometido por el resto de mi vida, nunca he trabajado más duro y nunca he estado más contento", explica orgulloso sobre su nueva misión. Si quieres saber más de Oscar's Place o de cómo ayudar a rescatar a los burritos visita: www.OscarsPlace.org

