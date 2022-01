Influencer mexicano revela que, pese a estar contagiado, falsificó prueba de COVID-19 para asistir a un evento Rod Contreras, reconocido por sus plataformas de TikTok e Instagram, reveló que falsificó una prueba de COVID-19 para asistir a la entrega de unos importantes premios a recoger un galardón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de julio de 2021, se llevó a cabo la entrega de los MTV MIAW donde se premia a lo más viral. Así, además de diversos famosos, también es reconocida la labor de los influencers. Ante ello, Rod Contreras, quien tiene 38.8 millones de seguidores en TikTok y 12.3 en Instagram, fue invitado a la ceremonia donde recibiría un premio. Como estaba contagiado de COVID-19 falsificó la prueba para poder asistir al evento, según reveló una amiga en sus redes sociales. "Les voy a decir algo, yo hace como… ¿Cuándo me dio covid? ¿Cuándo nos dio covid", preguntó Contreras a una amiga que lo acompañaba mientras realizaba un live. "Fue hace como seis meses ¿no? En el cumpleaños del Edi. Hemos de confesar que nunca había dicho esto". La chica que lo acompañaba fue quien reveló el engaño. "Es que fue cumpleaños del Edi y el Rodrigo tenía una nominación para los premios [MTV MIAW], iba a ganar, pero se lo quitaron porque tenía COVID", reveló la joven. El influencer confirmó la información de su acompañante. "Me lo quitaron [[el premio] porque tenía COVID". Rod Contreras Credit: Rod Contreras Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven explicó a detalle lo que había ocurrido. "Hizo una prueba falsa, lo cacharon en la movida. Le hicieron una prueba y lo castigaron quitándole el premio", relató. Además de perder el galardón, Contreras ha tenido otras repercusiones debido a ha sido criticado ante su acción. "Que asco de persona el Rod que le valga contagiar a los demás que irresponsable"; "Y lo peor es que hay gente que muere por esa enfermedad y no le importa"; "Ojalá y no vayas contagiado de COVID y con una prueba negativa falsa. Irresponsable y así te haces llamar influencer", y "Tan mal esta este hombre. Minimiza el trabajo de otros, falsifica pruebas, vive de ships, genera polémica y nadie chingados le dice algo", fueron algunos de los comentarios. Hasta el momento, Rod Contreras no se ha pronunciado al respecto.

