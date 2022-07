Tiendas 7-Eleven en Los Ángeles cierran tras una oleada de sangrientos robos Un ladrón armado ha asaltado con violencia varias tiendas 7-Eleven en diferentes puntos del área metropolitana de Los Ángeles, lo que llevó a la cadena de franquicias a instar al cierre de establecimientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía del sur de California lanzó una intensa búsqueda para dar con el paradero de un ladrón armado responsable de robos con violencia en varias tiendas 7-Eleven del área metropolitana de Los Ángeles, en los que por lo menos dos personas perdieron la vida. Matthew Hirsch, de 40 años y Matthew Rule de 24, fueron asesinados durante dos aparentes robos distintos, tan solo cinco horas de diferencia, por lo que se cree que los incidentes pueden estar relacionados, reportó People. De acuerdo a la policía, en cuatro de los seis robos efectuados en las ciudades de Brea, La Habra, Riverside, Upland, Santa Ana y Ontario, cinco personas recibieron el impacto de una bala, dos de las cuales perdieron la vida, según el diario Los Angeles Times. Ante esta situación, la compañía 7-Eleven instó a que los dueños de esta franquicia en el área de Los Ángeles los cerraran por la noche, dijo un portavoz a CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suspect Credit: BREA FIRE DEPARTMENT Hirsch, quien estaba recuperándose de una adicción a las drogas y trabajaba en una tienda de la franquicia en Brea, falleció a causa de los impactos de bala. "El momento en que le está yendo bien, alguien lo mata", dijo su padre Jim Hirsch al canal local KABC-TV. "Pensé que mi hijo moriría de una sobredosis, pero no. Cuando las cosas brillaban, se va. No ha empezado a vivir". La segunda víctima era un cliente de la tienda en Santa Ana y murió al instante. "Realmente era una bella alma, se fue demasiado pronto", escribieron familiares y amigos de Rule en la página de recaudación de fondos GoFundMe, en la que piden apoyo para cubrir los gastos funerales. Matt Hirsch y Matthew Rule Matt Hirsch y Matthew Rule | Credit: GoFundMe (2) Un tercer hombre fue herido durante el robo a la tienda en Riverside. Actualmente se encuentra hospitalizado en condición grave. En La Habra, un trabajador y un cliente resultaron víctimas del ataque. Fueron trasladados a un hospital cercano donde se encuentran en condición estable tras la balacera, declaró la policía a través de un comunicado. Por el momento, no se han reportado víctimas de los robos en Ontario o Upland. Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el sospechoso que fue visto usando una sudadera con gorro y mascarilla negra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tiendas 7-Eleven en Los Ángeles cierran tras una oleada de sangrientos robos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.