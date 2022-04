Hombre acusado de meter a su abuela herida en un congelador y dejarla morir de frío Robert Keith Tincher III fue acusado de meter a su abuela en un congelador después de que la anciana sufriera una caída en su casa en Georgia. El nieto de 29 años enfrenta cargos de asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre en Georgia fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato por la muerte de su abuela, reporta PEOPLE. Robert Keith Tincher III, de 29 años, fue acusad de meter a su abuela, Doris Cumming, de 82 años dentro de un congelador después de que la anciana sufriera una caída en su casa en Georgia. El nieto enfrenta cargos de asesinato, agresión agravada y de esconder la muerte de su abuela, informó el departamento de policía de Floyd. El hombre presuntamente cubrió a la anciana en bolsas plásticas y la metió en un congelador gigante en su casa. El incidente ocurrió en diciembre del 2021 después de que la abuela sufriera una caída en su residencia. Según los investigadores, la anciana todavía mostraba señales de vida cuando su nieto la encerró en el congelador, dejándola morir. Según la investigadora Brittaney Werner, Tincher describió que la anciana estaba respirando y moviéndose cuando cerró la puerta del congelador, reporta WAGA-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robert Keith Tincher III Robert Keith Tincher III | Credit: Uncredited/AP/Shutterstock El hombre le dijo a la policía que la anciana se había roto la espalda cuando la metió en el congelador. Las autoridades encontraron el cadáver de la anciana dentro del congelador, que había sido "transportado a otra locación en el condado de Floyd". Según los investigadores, el nieto les confesó que no había llamado al 911 cuando su abuela se cayó en la casa porque tenía miedo de ser arrestado. Tincher estaba siendo buscando por la policía y tenía una orden de arresto en su contra por supuestamente amenazar de muerte a su esposa, y contratar a un asesino a sueldo via Facebook Messenger para matar a su expareja en julio del 2018. Tincher fue encarcelado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre acusado de meter a su abuela herida en un congelador y dejarla morir de frío

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.