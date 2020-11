Close

Conoce más a Ritchie Torres, el primer congresista afrolatino y abiertamente gay "Esta noche hicimos historia," expresó Ritchie Torres tras su victoria en las recientes elecciones. El político demócrata de origen puertorriqueño se convirtió en el primer congresista afrolatino y abiertamente gay. Conócelo más. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ritchie Torres tiene mucho que celebrar. El demócrata de 32 años fue elegido como representante del distrito 15 de Nueva York, en el Bronx, donde nació y creció. "Esta noche hicimos historia", dijo el político de origen puertorriqueño después de su victoria, convirtiéndose en el primer congresista afrolatino y abiertamente gay. Torres, de madre negra estadounidense y padre puertorriqueño, ha hablado orgullosamente sobre sus humildes orígenes. "Estoy postulándome al congreso por la gente que otros han dejado atrás y por todos los trabajadores —los que ahora llamamos 'esenciales'— que han estado maniendo a flote la ciudad. Eso significa deshacernos de Trump y su agenda, exigir cuidado médico para todos, reconocer la necesidad de viviendas asequibles como un derecho humano, y crear trabajos con salarios dignos", expresó en sus redes sociales. Su madre Debra Bosolet expresó su emoción en Twitter. "Hoy es la elección más importante de mi vida. También es personal para mí porque mi hermoso hijo @RitchieTorres, a quien amo con todo mi corazón, está en la boleta electoral. ¡Puedo sentir la sonrisa de mis padres desde el cielo! ¡Has pasado por mucho y sobreviviste con la ayuda de Dios y tus ángeles a tu lado y por supuesto mi amor incondicional! Les envío todo mi amor, grandes abrazos y oraciones! Hagamos esto ... desde The projects (NYCHA) hasta WASHINGTON D.C." Image zoom Credit: (Noam Galai/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Torres reveló a CNN que su prioridad es resolver la crisis por falta de viviendas a precios asequibles en Nueva York, y disminuir la pobreza infantil. "Espero que yo puedo representar la posibilidad que un niño pobre, un niño de color, un niño LGBTQ que viene de un lugar como el Bronx, puede sobrepasar todos los obstáculos y convertirse en miembro del congreso en Estados Unidos", dijo.

