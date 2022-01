Rinden tributo a los dos policías hispanos asesinados en un tiroteo en Harlem La catedral de San Patrick de Nueva York fue el escenario del tributo que se rindió a los dos policías hispanos fallecidos a causa de un tiroteo en un apartamento de Harlem. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vigilia por policías asesinados en NY Vigilia por policías asesinados en NY | Credit: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images) La catedral de San Patrick de Nueva York fue el escenario el miércoles de una vigilia en memoria de los dos policías latinos fallecidos en un tiroteo en el barrio de Harlem. "Lloramos juntos y no dejamos a nadie solos. Necesitamos que el apoyo continúe. Visten, escriban a nuestros oficiales, hablen con nuestros policías", dijo delante de los presentes un agente de la policía de Nueva York, según puede verse en una transmisión compartida por Telemundo. En el lugar estaban familiares y amigos de Jason Rivera, de 22 años, y Wilbert Mora, 27 años y de raíces dominicanas. Muchos de los presentes lloraron y elevaron sus oraciones por los fallecidos, según Univision. "Estamos aquí esta noche para recordarlos, para nunca olvidarlos", dijo un agente. "Tenemos que orar por sus familias, que están en casa, sufriendo. Gracias a todos por venir". "Tenemos mucho que agradecer al personal hospitalario y de enfermería tratando de ayudar a nuestros hermanos en el hospital de Harlem, gracias por su valioso esfuerzo", añadió. Vigilia por policías asesinados en NY Vigilia por policías asesinados en NY | Credit: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images) Otras presentes condenaron la tenencia de armas y solicitaron que se retiraran las armas de fuego de las calles. En memoria de los fallecidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, había ordenado que las banderas ondearan a media asta. El presidente Joe Biden también se solidarizó con los familiares de los fallecidos. "Jill y yo nos entristece saber que anoche dispararon a dos agentes de la policía de Nueva York, uno de ellos mortalmente. Los mantenemos a ellos y a sus familias en nuestras oraciones. Los agentes se ponen la insignia y corren hacia el peligro todos los días. Estamos agradecidos con ellos y sus familias por su extraordinario sacrificio", dijo en Twitter. El velatorio de Rivera se celebrará este jueves, mientras que el de Mora se realizará el viernes. Ambos policías, junto al agente Sumit Sulan, acudieron el viernes pasado por la noche a una casa ubicada en West 135th Street, en Harlem, tras recibir la llamada de una madre que decía tener un altercado con su hijo, según el canal local NBC New York. Al llegar a la vivienda, mientras Sulan hablaba con la mujer y otro hijo, los otros dos agentes se dirigieron a la habitación del hijo responsable del altercado. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre abrió la puerta del cuarto y disparó repetidamente contra Rivera y Mora, que se desplomaron gravemente heridos. Cuando intentaba huir, el tercer agente disparó al agresor. Vigilia por policías asesinados en NY Vigilia por policías asesinados en NY | Credit: Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rivera falleció en el lugar de los hechos, mientras que Mora fue trasladado en estado grave a un hospital cercano en Harlem, donde fue intervenido de urgencia. Posteriormente fue trasladado a otro hospital, pero acabó falleciendo el pasado martes.

