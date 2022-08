Un famoso periodista de NBC pierde a su hijo de 6 años El reconocido corresponsal internacional Richard Engel anunció la muerte de su hijo Henry a causa del síndrome de Rett. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El afamado periodista Richard Engel está de luto. El corresponsal internacional de la cadena NBC comunicó este jueves el fallecimiento de su hijo de 6 años. A través de su cuenta de Twitter, Engel anunció que el pequeño Henry perdió la batalla contra el síndrome de Rett. "Nuestro querido hijo Henry ha muerto", compartió en su página oficial, junto a una imagen del pequeño. "Tenía los ojos azules más dulces, una sonrisa fácil y una risita contagiosa. Siempre lo rodeamos de amor y él lo devolvía con creces". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Richard and Mary Engel, with son Henry Credit: Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Image A través de la página oficial del Hospital Infantil de Texas, que anunció que el pequeño Henry falleció el pasado 9 de agosto, el periodista destacó que las células de su hijo están siendo utilizadas para la investigación del síndrome de Rett, una enfermedad genética que afecta el sistema neurológico. "Los investigadores están progresando increíblemente utilizando las células de Henry para ayudar a curar el síndrome de Rett, para que otros no tengan que sufrir esta terrible enfermedad", escribió. A Henry se le diagnosticó esta dolencia en el 2017. El reportero mantuvo a sus seguidores al tanto de su evolución. En mayo confirmó en un vídeo junto a su pequeño hermano Theo, de 2 años, que que la salud de Henry había empeorado. "Para todos los que han seguido la historia de Henry, desafortunadamente ha empeorado. Su enfermedad no ha mejorado y ha desarrollado distonía: temblores incontrolables/rigidez", reveló. En el 2020, Engel señaló que el confinamiento a causa de la pandemia deterioraron la salud del pequeño, ya que asistir a la escuela era "el único lugar donde podía convivir con otros niños". Hace alrededor de tres años, el periodista dio a conocer que el hospital infantil en Texas estaba haciendo todo lo posible por desarrollar un tratamiento que le pudiera ayudar, reportó People.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un famoso periodista de NBC pierde a su hijo de 6 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.