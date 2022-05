Pulsera Fitbit permite encontrar culpable a hombre infiel que mató a su esposa La pulsera Fitbit de Connie Dabate ayudó a que se hiciera justicia para la madre asesinada por su esposo infiel. Richard Dabate fue encontrado culpable de matar a su esposa tras embarazar a su amante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Richard Dabate fue encontrado culpable del asesinato de su esposa Connie Dabate. El hombre, que vive en Connecticut, podría pasar hasta 60 años en prisión tras ser convicto del crimen. Los movimientos registrados en el monitor de actividad Fitbit de su esposa fueron datos claves en la investigación del caso, reporta PEOPLE. Según los fiscales, Richard mató a su esposa Connie Dabate, de 39 años —la madre de sus dos hijos— para evitar un divorcio conflictivo después de que la amante del hombre quedara embarazada de él. El jurado encontró al hombre culpable de asesinato, de manipular evidencia y hacer declaraciones falsas a las autoridades, reportó Associated Press. El abogado de Richard, Trent LaLima, dijo a la prensa que su cliente planeaba apelar esta decisión del jurado. La tragedia ocurrió en el 2015. Richard dijo a la policía que un hombre enmascarado de seis pies y dos pulgadas de altura había entrado a la fuerza a su casa en Ellington el 23 de diciembre del 2015, y que lo había amarrado y torturado. Según Richard, este intruso luego le disparó a su esposa y la mató, detallan documentos de su arresto. Richard y Connie Dabate Connie y Richard Dabate Sin embargo, la policía notó que Richard tenía solo heridas leves. Otro dato curioso fue que el monitor de actividad de Connie (Fitbit) mostraba que ella estuvo moviéndose durante una hora después del tiempo que él había dicho que ella fue asesinada por este 'desconocido'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Richard Dabate rejects plea deal in Fitbit murder case, pushes for trial in wife's killing Credit: Brad Horrigan/Tribune News Service via Getty Images via Getty Images Al ser cuestionado, Richard admitió que había tenido una relación extramarital y que su amante había quedado embarazada, pero no reveló si su esposa lo sabía. Richard está en prisión con una fianza de $5 millones y recibirá su sentencia el 16 de septiembre.

