By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La familia Montaner está de luto por el fallecimiento de Carlitos Rodríguez, uno de los primos del cantante venezolano Ricardo Montaner, por complicaciones de salud tras contraer coronavirus. La noticia fue dada a conocer por el mismo artista en su cuenta de Instagram, en la cual compartió dos videos y una fotografía de los momentos en familia que vivieron el año pasado cuando se encontraron en España, país donde residía Rodríguez. El intérprete de “Si tuviera que elegir” recordó lo mucho que a su primo le gustaba la ópera y lamentó que sean las personas de la tercera edad los que se lleven “la peor parte” de la pandemia que está azotando al mundo entero. “Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él... hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... paz”, reza parte del mensaje que Montaner escribió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El día anterior, el cantante había exhortado a sus más de 4 millones de seguidores en esa misma plataforma a tener cuidado, quedarse en casa y con "hermandad" cuidarse unos a otros. En estudios realizados en China, Corea del Sur, Italia y Estados Unidos, se ha demostrado que si bien el coronavirus puede enfermar a personas de todas las edades, es especialmente peligroso para las personas mayores de 60 años, informó el diario Washington Post. En España, la situación se ha complicado entre su población de la tercera edad. De unas 4,732,000 personas que viven solas en ese país, casi la mitad —un 43 por ciento— tiene más de 65 años, según reportes publicados en el diario El Confidencial. Advertisement

Muere un primo de Ricardo Montaner en España por coronavirus

