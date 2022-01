Aeromozo brasileño se hizo pasar durante dos décadas por joven que murió en Atlanta, robando su identidad Ricardo Cesar Guedes, un aeromozo brasileño, fue arrestado tras robar la identidad de William Ericson Ladd, un joven que murió en Atlanta, haciéndose pasar por él durante años ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Cesar Guedes, de 49 años, un aeromozo brasileño, fue acusado de robar la identidad de William Ericson Ladd — un joven de Atlanta que murió en un accidente automovilístico en 1979, reporta The New York Post. El brasileño trabajó como aeromozo para la aerolínea United, y según los fiscales se hizo pasar por Ladd durante dos décadas. Guedes fue acusado de usar la identidad de Ladd para aplicar a un pasaporte estadounidense en 1998 y renovarlo seis veces, hasta el 2020, según documentos legales. El hombre, quien nació en Sao Paulo, también usó el nombre del joven muerto cuando se casó y cuando compró una casa en Houston, según reportes. No existe ningún récord de que Guedes haya obtenido la ciudadania estadounidense a través del proceso de naturalización. Los investigadores supuestamente descubrieron la verdadera identidad de Guedes cuando compararon las huellas digitales que él había sometido cuando aplicó a documentos de su identidad brasileña en la década de 1990. El hombre fue arrestado en el aeropuerto George Bush en Texas en septiembre cuando las autoridades notaron el fraude. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN United Airlines Credit: Getty Images Debra Lynn Hays, la madre de Ladd —el joven que falleció— confirmó a los investigadores que su hijo había muerto. Guedes enfrenta cargos de robo de identidad y de falsificar información en documentos legales como aplicación de pasaporte. Guedes había tomado 40 viajes en el 2020 para la aerolínea United usando el nombre de Ladd, reportó el diario the Houston Chronicle. El hombre fue arrestado y está esperando su juicio. Según reportó NBC News, un vocero de la aerolínea United dijo que el aeromozo ya no trabajaba para la compañía. Guedes no tenía un historial criminal previo. Cuando los investigadores lo detuvieron en septiembre, él se identificó como William Ericson Ladd antes de que los agentes le mostraron el certificado de muerte del joven con ese nombre y una foto de su tumba en Alabama.

