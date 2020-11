Close

Rey Felipe de España en cuarentena tras estar expuesto al coronavirus El rey Felipe VI de España estará en aislamiento por al menos 10 días tras estar en contacto con alguien que dio positivo al coronavirus. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rey Felipe VI de España anunció que inició el lunes una cuarentena de diez días tras estar en contacto el domingo con alguien que dio positivo al coronavirus. Fuentes del Palacio de la Zarzuela confirmaron la noticia a CNN. Para seguir las normas sanitarias de seguridad y prevención de contagio del virus, tendrá que suspender las actividades de su agenda oficial. Afortunadamente su esposa, la reina Letizia y sus hijas —la princesa Leonor de Asturias y la infanta Sofía— no tendrán que aislarse por el momento Image zoom El monarca español no es el primer miembro de la realeza que entra en cuarentena. El rey Harald y la reina Sonja de Noruega se aislaron la semana pasada. También dio positivo el príncipe Alberto de Mónaco. El príncipe Charles de Inglaterra y su hijo, el príncipe William, también combatieron el virus. Según reportó The Sun, William, de 38 años, tuvo síntomas serios como falta de aire, pero su esposa Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis no se contagiaron. Image zoom Credit: (Carlos Alvarez/Getty Images) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ya la realeza española ha sufrido varios sustos durante la pandemia. En septiembre, la princesa Leonor, de 15 años, tuvo que estar en cuarentena por dos semanas después de que una compañera de clase en su escuela diera positivo al virus. Este año, la reina Letizia también tuvo que aislarse tras estar en contacto con un ministro que dio positivo a la COVID-19. Image zoom Credit: (Carlos Alvarez/Getty Images) España ha sido fuertemente golpeada por el virus. El país ha reportado más de 1.58 millones de casos de coronavirus y más de 43,000 muertos por esta enfermedad.

