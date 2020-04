Reviven versión en español del himno de Estados Unidos por la lucha contra el coronavirus La Fundación We Are All Human grabó una nueva versión de “El pendón estrellado” para resaltar la contribución de los hispanos en la lucha contra la COVID-19. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Fundación We Are All Human (WAAH) lanzó una nueva versión de la traducción oficial al español del himno nacional de Estados Unidos para rendir tributo a la contribución de la comunidad hispana en la lucha contra la COVID-19. La nueva versión del tema es interpretada por la cantante boricua Jeidimar Rijos, ganadora del reality show La Voz el pasado año, quien a su vez ha expresado el honor que representa para ella esta oportunidad para promover el trabajo de los latinos. La directora y fundadora de la ONG, Claudia Romo Edelman, explicó que dicha versión en español es un "tesoro" que representa a los hispanos en los Estados Unidos, que son estadounidenses igual que el resto y que trabajan en importantes áreas sociales y económicas. “Ahora es especialmente relevante porque los hispanos se ven afectados de manera desproporcionada por la COVID-19 y también están expuestos de manera desproporcionada, ya que no solo somos camioneros, trabajadores médicos y productores de alimentos, sino también una parte significativa de los trabajadores de servicios que han sido despedidos de hoteles, restaurantes y pequeñas empresas", destacó a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión en español del himno nacional The Star-Spangled Banner se llevó a cabo en 1945 por instrucciones gubernamentales durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. La iniciativa respondió a su política de Buen Vecino con América Latina con la idea de que el himno se cante y se comparta en suelos extranjeros. Image zoom MANDEL NGAN/AFP/Getty Images El lanzamiento de "El pendón estrellado" es una parte importante de una iniciativa a largo plazo del programa Hispanic Star, una plataforma centrada en unir a los hispanos y celebrar sus contribuciones en los Estados Unidos. Image zoom Mike Powell / Getty Images Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

